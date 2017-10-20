Activision получила патент, направленный на анализ и увеличение дохода от внутриигровых транзакций

Одной из самых обсуждаемых тем в игровом мире являются внутриигровые покупки и микротранзакции в больших ММО-франшизах, склонных к подобным «увлечениям» ради дополнительного источника доходов в уже купленных продуктах. К примеру, создатели одного из таких проектов, компании Activision и bungie, приняли довольно спорное решение, добавив в своё последнее творение, шутер от первого лица Destiny 2, среди прочих внутриигровых покупок косметические предметы одноразового использования (уникальный окрас привязывается к определенному предмету и будет навсегда утерян при его отчуждении).

Теперь же стало известно, что в этом месяце компания Activision получила патент, описывающий технологию, которая будет подталкивать ММО-игроков к покупкам внутриигровых товаров с помощью микротранзакций. Сразу стоит отметить, что Activision официально не подтверждает наличие технологии ни в одной из её ныне продаваемых игр.

«Это был ознакомительный патент, поданный ещё в 2015 году независимой R&D-командой, которая работает с нашими игровыми студиями», – резюмировал представитель компании, отвечая на запрос журналистов. – «Он не был реализован ни в одной нашей игре».

В bungie также подтвердили, что данная технология не используется в Destiny 2:

«Патентная заявка, описывающая систему и методы внедрения микротранзакций в мультиплеере видеоигр была подана ещё в 2015 году, но официальное разрешение получено лишь 17 октября этого года, после согласования Американским бюро по патентам и товарным знакам».

Патент подробно описывает построение многопользовательских матчей, в частности, отбор игроков, соревнующихся друг с другом. В процессе подбора ИИ анализирует множество факторов, включая уровень квалификации, латентность сети, наличие друзей и многие другие вещи. Затем собранная информация проходит через базу данных до первого «мягкого» совпадения с игроком, отвечающим необходимым требованиям и после этого система подбора помещает их в общий матч. Патент, в частности, указывает, что подобная система подбора пар также может использоваться для побуждения геймеров к покупке внутриигровых предметов.

К примеру, в одном из вариантов исполнения:

«система может включать движок микротранзакций, который организовывает матчи таким образом, чтобы игроки могли обозревать покупки друг друга», – сказано в документе. И ещё: «Движок микротранзакций может выставлять более опытного/известного игрока против менее «одетых» новичков, тем самым побуждая начинающего игрока приобретать экипировку, используемую более продвинутыми геймерами. Новичок, возможно, пожелает подражать примеру более опытного товарища путем покупки оружия или прочих предметов, используемых другими игроками.

Дополнительно в патенте говорится о том, что одна и та же информация может быть использована, чтобы определить, какие виды внутриигровых товаров следует рекламировать.

Система также может быть гораздо более избирательной в своем анализе потенциальных клиентов в игре:

«в частном примере геймер-новичок, возможно, желает стать снайпером-экспертом в игре (что чётко определяется из профиля игрока)», – сказано в патенте. – «Движок микротранзакций может провести матч-мейкинг начинающего геймера с игроком, который является высококвалифицированным снайпером в игре. Таким образом, новичку могут быть продемонстрированы варианты покупок, таких, как снайперские винтовки или какие-либо другие элементы, используемые опытным игроком».

Система также может помещать игроков в матчи, в которых можно эффективно использовать вещи, купленные во внутриигровом магазине.

«Это может повысить уровень удовлетворенности от игры купленным предметом, которая в будущем может стимулировать новые покупки», – сообщается в патенте. – «Например, если игрок приобрел особое оружие, движок микротранзакций может поместить его в игровую сессию, в которой этот тип вооружения является весьма эффективным, давая игроку впечатление, что данное оружие является хорошим приобретением. Это может стимулировать игрока в будущем к совершению новых покупок для достижения аналогичных результатов игры».

Патент также даёт понять: несмотря на то, что примеры, используемые в патенте, касаются исключительно шутера от первого лица, система является универсальной и может быть использована в широком спектре наименований.

Совсем недавно Activision приняла крайне противоречивое решение относительно внутриигровых покупок Destiny 2, чем вызвала серьёзную бурю негодования у некоторых игроков. В оригинальной игре, геймеры могли найти или купить за реальные деньги, предметы кастомизации, которые могли быть использованы неограниченное количество раз с оружием и бронёй. В Destiny 2 такие предметы всё еще могут быть куплены или найдены. Но игроки склоняются к мнению, что теперь их слишком трудно найти, при том, что все они исчезают после первого применения.

За 2016-й финансовый год Activision Blizzard получила прибыль от одних только внутриигровых микротранзакций в сумме 3,6 миллиарда долларов. Для сравнения уровень доходов в 2015 году исчисляется чуть более скромной цифрой в 1,6 миллиардов долларов.

На данный момент Destiny 2 доступна на PS4 и Xbox One, РС-версия ожидается в Battle.net 24 октября.

Источник: Glixel