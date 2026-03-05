Более 800 геймеров проходили игру 1987 года без подсказок: двое справились

Разработчик Woe Industries провел первый в истории «Тест на способности к приключенческим играм» (Adventure Game Aptitude Test, AGAT). Его задача была простой лишь на бумаге: пройти классическую приключенческую игру 1980-х годов без всяких подсказок или гайдов.





Участникам заранее не сообщали, какую именно игру они получат. Во время теста их контролировала система онлайн-прокторинга через вебкамеру и микрофон. Программа следила, не ищут ли игроки подсказки во втором окне, не пользуются ли телефоном и не получают ли помощь от кого-то вне кадра.

На выполнение задания отводилось четыре часа. Участникам нужно было пройти графическую приключенческую игру Maniac Mansion, которую Lucasfilm Games выпустила в 1987 году.

Результат оказался показательным. По данным Woe Industries, в тесте была 831 полноценная попытка. Еще 168 человек начали слишком поздно и автоматически получили дисквалификацию. В итоге полностью тест прошли лишь двое игроков.





«Уровень успешности 0,24% делает AGAT одним из самых престижных и сложных экзаменов в мире», — заявили в Woe Industries в соцсети Bluesky.

Команда также поделилась дополнительной статистикой. Всего около 4500 человек подписались на напоминание о дате теста. Но многие не смогли принять участие из-за жестко установленного времени начала — 13:00 до 14:00 по восточному времени США (с 20:00 до 21:00 по киевскому времени).

«В этом проекте всегда была определенная борьба между развлечением и ограничениями. Мы хотели заставить людей играть в довольно необычных и даже абсурдных условиях, чтобы увидеть, как это повлияет на их стиль прохождения», — объяснили в компании.

В то же время разработчики допускают, что в будущем могут выбрать более удобное время для участников.

Во время теста случались и забавные ситуации. Один из игроков, по словам разработчиков, прислал «взятку». Участники должны были прикрепить скриншот финального экрана победы, но этот пользователь вместо этого отправил изображение потенциального банковского перевода на $1000. Команда ответила вполне академично: предложение «вежливо отклонили». Еще двое участников прислали скриншоты из Fallout 4 вместо экрана победы в Maniac Mansion. Почему так произошло — разработчики не знают.

Что касается двух победителей, то они справились с заданием достаточно быстро. Это заставило организаторов предположить, что игроки могли хорошо помнить игру. В то же время разработчики признают, что это не нарушение правил.

«Нет ничего плохого в подготовке к тесту. Участники не знали заранее, какую игру получат, поэтому у них просто могла быть отличная память», — объяснили в компании.

