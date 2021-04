Age of Empires IV выйдет в этом году, получит 8 ассиметричных цивилизаций, 4 кампании и фирменные Wololo

После анонса Age of Empires IV в 2017 году об этой игре было мало что слышно. Но теперь разработчики уже готовы делиться более подробными сведениями. На мероприятии Fan Preview компании Microsoft и Relic Entertainment продемонстрировали большое количество игровых материалов, а также новые функции и цивилизации. Выход игры запланирован на осень 2021 года.

Предыдущая часть серии была выпущена в далёком 2005 году. Новая Age of Empires IV основана на прежней успешной формуле, но включает новшества, которые стали доступны на протяжении последних 15 лет. Речь идёт как о технических нововведениях, таких как поддержка 4K и HDR, так и геймплейных улучшениях (новый механизм поиска пути, ориентированный на множество юнитов).

В стартовом выпуске игры будет 8 цивилизаций. На данный момент заявлено четыре из них: Делийский султанат (впервые появится в Age of Empires), монголы (получают большой апгрейд), китайская и английская. Делийскому султанату будут доступны отряды слонов, а у монголов будет возможность собирать и перемещать свои здания и города.

Разработчики постарались сделать цивилизации ассиметричными, чтобы геймплей за каждую из них отличался. Поэтому на случайно сгенерированных картах монголы получат преимущество на открытых территориях (благодаря высокой мобильности отрядов и городов), а в узких проходах преимущество получат англичане (улучшена оборона). Хотя в игре останутся подобные классы юнитов. В игре Age of Empires IV будет доступно 4 кампании, которые получат документальные кадры с повествованием о реальных исторических событиях.

Игра также получит несколько новых игровых механик. Например, появится возможность устраивать засады, которые будут невидимыми для врагов. Для борьбы с ними потребуется использовать разведывательные отряды. Во время мероприятия также показали боевые действия на стенах замка, осада с использованием окружения юнитами и осадными орудиями. Это призвано усилить стратегическую составляющую набегов и обороны замков. Не обошлось без традиционного вололо с областью действия, что очень заинтриговало поклонников Age of Empires и мемов.

Поклонникам предыдущих игр серии также предложат новшества. Версия Age of Empires II: Definitive Edition получит второй пакет расширения под названием Dawn of Dukes, который будет ориентирован на Восточную Европу, а также кооперативный режим. Age of Empires III: Definitive Edition также получит обновление, которое добавит Соединенные Штаты в качестве дополнительной цивилизации. Ещё одно расширение принесёт в игру африканские цивилизации.

Источник: The Verge