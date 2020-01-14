Ajax Systems обеспечит защиту квартир в четырех киевских ЖК застройщика «Интергал-Буд»





С украинской компанией Ajax Systems мы знакомы давно. Она известна своими надежными и простыми в использовании беспроводными система безопасности, последнее дополнение в модельному ряду производителя — датчик движения с фотокамерой MotionCam (наш первый взгляд на устройство). И вот сейчас Ajax Systems и застройщик «Интергал-Буд» подписали меморандум о сотрудничестве для обеспечения безопасности квартир в жилых комплексах последнего. По сути, можно сказать, что Ajax Systems получила крупный заказ на поставку систем безопасности для «Интергал-Буд».

В рамках договоренности, беспроводные охранные системы Ajax Systems будут использоваться в квартирах четырех новых ЖК от «Интергал-Буд»: Sky Avenue, Intergal City, «Голосіївський» и City Hub. Предоставляемый Ajax пакет решений обеспечивает защиту от воров, пожаров и затопления. Говоря конкретнее, набор включает головное устройство системы Hub, датчик открытия DoorProtect, датчик движения MotionProtect, датчик протечки LeaksProtect, реле Relay для управления электроприборами и брелок SpaceControl для управления системой.

Сдача первой очереди Sky Avenue (более 500 квартир) запланирована на конец 2021 года.

Фирменное мобильное ПО Ajax для iOS и Android позволяет управлять системой безопасности из любой точки мира. Приложение позволяет ставить и снимать квартиру с охраны, добавлять новых пользователей, просматривать историю событий и подключать новые устройства. Систему можно сдать на пульт охранной компании. Кроме того, платформу Ajax можно использовать для создания умного дома. Сценарии автоматизации помогут поставить квартиру под охрану по расписанию и автоматически перекроют воду по тревоге датчика LeaksProtect.