Ajax Systems представила новый датчик движения с фотокамерой MotionCam и обновление ОС Malevich 2.8

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Буквально на днях украинский производитель беспроводных систем безопасности Ajax Systems сообщил об открытии инженерно-конструкторского центра в Харькове, а сегодня рассказал о последних новинках — датчике движения с фотоверификацией тревог MotionCam и обновлении операционной системы Malevich 2.8, куда вошли сценарии автоматизации, пульт управления умным домом Button и возможность охраны огромных объектов Multi-Rex.

Как отмечают в Ajax Systems последнее дополнение решает сразу несколько наболевших вопросов, а именно — нарушение приватности традиционными видеокамерами, объединение охранного оборудования и умного дома в единую систему и покрытие беспроводной охранной системой действительно больших объектов.

MotionCam — это новый датчик движения с фотокамерой. Он призван решить проблему неподтвержденных срабатываний и приездов охранных патрулей по ложным тревогам. Датчик фиксирует вторжение, делает серию фотографий, и хозяин и охранная компания точно видят, действительно ли в помещение кто-то пробрался или причиной тревоги послужила оплошность пользователей, гиперактивность домашних животных или неоптимальная установка датчиков.

MotionCam работает на базе нового радиопротокола Wings. Последний гарантирует передачу снимков менее чем за 9 секунд на расстояние до 1700 метров и обеспечивает рекордную энергоэффективность для такого типа устройств — батарейки в датчике работают до 4-х лет, заверяет производитель. Все данные шифруются при передаче и во время хранения, а фотографии никем не обрабатываются и не анализируются. При этом сигналы тревоги, как и раньше, передаются по основному радиопротоколу Jeweller за доли секунды без помех. Для работы датчиков MotionCam понадобится централь Hub 2.

Больше подробностей о MotionCam можно узнать на соответствующей странице с описанием продукта на сайте производителя.

Новое обновление OS Malevich 2.8 приносит сценарии автоматизации рутинных действий, а также новые возможности Button, Multi-Rex.

В компании выделяют следующие потенциально востребованные сценарии автоматизации (доступны в бета-версии):

Ночной режим по расписанию — автоматически ставит периметр под охрану на ночь

Обогрев жилья по графику — cистема позволяет настроить работу теплого пола по расписанию и автоматически включает электрокотел или бойлер по ночам — когда электричество дешевле.

Автоматические двери и рольставни — сценарий исключает ситуацию, когда сотрудники забывают опустить рольставни или запереть дверь.

Антипотоп-система — датчики протечки Ajax LeaksProtect с первых капель определяют прорыв трубы, протечку стиральной или посудомоечной машины. A сценарий автоматически перекрывает воду и предотвращает затопление.

Обесточивание дома в случае пожара — пожарные датчики моментально реагируют на появление дыма и повышение температуры, а сценарий отключает электричество в помещении.

Включение освещения и сирен при тревоге — система отпугивает грабителей еще на подступах к дому с помощью слепящего света и громких сирен.

Имитация присутствия — собираясь в отпуск, вы можете настроить график работы освещения и аудиосистемы. Дом не будет выглядеть пустующим в отсутствие жильцов и не привлечет внимание грабителей.

Следующим фокусом команды станет более глубокое погружение в автоматизацию климата и освещения. Для развития направления умного дома в Ajax Systems уже сформирована отдельная R&D-команда с целью в разы расширить линейку устройств автоматизации в ближайшие два года.

Для удобства использования сценариев также был расширен функционал тревожной кнопки Button. Кнопка теперь поддерживает два режима: тревога и управление устройствами автоматизации. Нажав на кнопку в качестве пульта, можно одновременно выключить освещение, запереть двери и окна и открыть гаражные ворота.

Что касается новой возможности Multi-Rex, теперь к одной централи Ajax можно подключить до 5 ретрансляторов радиосигнала ReX, благодаря чему площадь покрытия увеличилась с 12 до 35 км². Каждый ретранслятор объединяет подключенные к нему датчики в самостоятельную подсистему. Если связь с хабом пропадет, ReX возьмет на себя защиту своего участка объекта.