Ajax Systems открывает свой первый зарубежный завод – в Турции

Украинская компания Ajax Systems, занимающаяся разработкой и производством систем безопасности, сообщила об открытии своего первого завода за рубежом – в городе Стамбул, Турция.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Новый завод в Турции будет производить всю линейку устройств Ajax, дублируя существующее производство в Украине. Площадь производственных мощностей составляет 8300 м2. Компания уже начала формировать локальную производственную команду, в которую планируется привлечь не менее 400 человек. Ожидается, что турецкий завод Ajax Systems сможет выпускать не менее 150 тыс. устройств ежемесячно.

Отмечается, что компания ещё до войны планировала масштабировать производство и запускать новые производственные мощности за рубежом.

«Открытие нового завода в Стамбуле – стратегический шаг, направленный на диверсификацию производственных мощностей, запланированный компанией. Мы выбрали Турцию по совокупности факторов: наличие профессионалов в области производства, инфраструктура, условия свободной экономической зоны, уровень налогов, качество подрядчиков, близость наших основных рынков. Новое производство усилит развитие продуктов Ajax и ускорит выход на новые рынки», – заявил генеральный директор Ajax Systems Александр Конотопский.

В настоящее время компания полностью возобновила существующее производство и разработку продуктов в Украине, активно нанимает специалистов на завод и расширяет команду для проведения исследований и разработок. Эти производственные мощности по-прежнему остаются в Украине.

Кроме того, Ajax Systems имеет свой логистический хаб в Польше и развивает локальные команды на стратегических рынках Испании, Италии, Великобритании, Германии, Франции, ОАЭ, ЮАР и других стран.

В первые дни полномасштабной войны компания Ajax Systems вместе со Stfalcon при поддержке Минцифры создала приложение «Воздушная тревога». Оно информирует о начале и окончании тревоги в выбранном пользователем регионе.

Источник: Ajax Systems