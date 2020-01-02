Акции AMD превысили установленный в 2000 году исторический максимум





AMD уже несколько кварталов подряд наращивает свою долю во всех сегментах процессорного рынка. На фоне невероятного успеха процессоров Ryzen и промахов Intel, который погряз в проблемах с освоением нового техпроцесса, акции «красных» продолжают неуклонно расти. И вот сегодня произошло знаменательное событие — акции AMD обновили исторический максимум, установленный 20 лет назад.

Сразу после открытия торгов на американской NASDAQ 2 января акции AMD начали дорожать и примерно в 18:00 по Киеву их цена достигла $47,99, что является новым максимальным значением за всю историю (без учета инфляции, разумеется). Предыдущий максимум у AMD был зафиксирован 21 июня 2000 года — $46. Напомним, в марте 2000 года AMD выпустила первый в мире процессор с тактовой частотой 1 ГГц — Athlon 1000, который напрямую конкурировал с архитектурой Intel NetBurst.

На момент написания этих строк (19:17) стоимость акций AMD держится на уровне $47,8, так что высока вероятность, что рекорд будет зафиксирован и после закрытия биржи.

Акции AMD растут на фоне твердой уверенности аналитиков и инвесторов в дальнейший рост компании в долгосрочной перспективе. В лучшие времена AMD удерживала 25% рынка настольных CPU, 17% сегмента мобильных CPU и 26% — в серверном. Мы с большим нетерпением ждем финансового отчета AMD за четвертый квартал и 2019 год в целом, а также отчета аналитиков о поставках. Напомним, по итогам третьего квартала AMD принадлежало 18% рынка настольных x86-процессоров, 14,7% — мобильного, и 4,3% — серверного. Предполагается, что по итогам четвертого квартала «красные» займут 20% настольного рынка процессоров и 10% серверного рынка. С такими темпами и полным бездействием Intel у AMD есть все шансы обновить исторический максимум и по доле рынка во всех сегментах.

Говоря о грядущих анонсах, ближайшее мероприятие AMD пройдет 6 января в рамках выставки CES 2020. Там ожидается анонс новых APU Ryzen 4000 (Renoir), о которых мы много писали последнее время и которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков, а также Radeon RX 5600. Кроме того, незадолго до очередного подорожания акций AMD появились сведения, что на CES 2020 компания AMD расскажет о будущих чипах — серверных процессорах следующего поколения EPYC (Milan), настольных Ryzen 4000 (Vermeer) и топовых чипах Ryzen Threadripper 4000, проходящих под кодовым именем Genesis Peak. Всех их роднит использование следующей архитектуры Zen 3 и улучшенного 7-нм техпроцесса TSMC с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV). Все вышеперечисленные процессоры должны выйти до конца текущего года.