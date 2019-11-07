Доля AMD на рынке настольных процессоров достигла 18%, а в сегменте серверов зафиксирован рост более чем в 2,5 раза
Специалисты аналитической компании Mercury Research подготовили свежий отчет о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам третьего квартала 2019 года. Если вкратце, «красные» продолжают теснить «синих» по всем фронтам.
Как и ожидалось, благодаря успеху 7-нм настольных CPU Ryzen 3000, вышедших в начале третьего квартала, AMD удалось нарастить долю в соответствующем сегменте до 18%, что соответствует росту на 0,9 процентного пункта в квартальном выражении и на целых 5 процентных пунктов — в годовом. Доля Intel сократилась 82,9% рынка, AMD — 17,1%.
Даже на серверном рынке, который всегда отличался большой инертностью, AMD достигла впечатляющих результатов: за год доля «красных» выросла более чем в 2,5 раза — с 1,6% до 4,3%. Само собой, главная заслуга в этом принадлежит новым процессорам EPYC 2, использующим 7-нмтехпроцесс и архитектуру Zen 2.
|Доля AMD
|III кв.
2016
|IV кв.
2016
|I кв.
2017
|II кв.
2017
|III кв.
2017
|IV кв.
2017
|I кв.
2018
|II кв.
2018
|III кв.
2018
|IV кв.
2018
|I кв.
2019
|II кв.
2019
|III кв.
2019
|настольный
|9,1%
|9,9%
|11,4%
|11,1%
|10,9%
|12%
|12,2%
|12,3%
|13%
|15,8%
|17,1%
|17,1%
|18%
|мобильный
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8,8%
|10,9%
|12,1%
|13,1%
|14,1%
|14,7%
|серверный
|—
|—
|—
|—
|—
|0,8%
|—
|1,4%
|1,6%
|3,2%
|2,9%
|3,4%
|4,3%
Как можно видеть из таблицы, доля AMD, за исключением пары кварталов, растет уже почти три года подряд. Можно с большой уверенностью говорить, что по итогам четвертого квартала AMD будет занимать более 20% рынка.
Что касается рынка мобильных CPU, в минувшем квартале на долю AMD пришлось 14,7% от всех процессоров этого класса. Это на 0,7 и 3,8 процентного пункта больше в квартальном и годовом выражении соответственно.
Сейчас AMD занимает 14,6% мирового процессорного рынка (кварталом ранее было 13,9%, а год назад — 10,6%).
Сегодня вечером AMD представит новые процессоры Ryzen Threadripper 3000 для HEDT сегмента, а в начале следующего года дебютируют новые мобильные APU Ryzen 4000, которые должны обеспечить дальнейший стабильный рост «красных».
Источник: tomshardware