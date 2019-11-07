Доля AMD на рынке настольных процессоров достигла 18%, а в сегменте серверов зафиксирован рост более чем в 2,5 раза

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Специалисты аналитической компании Mercury Research подготовили свежий отчет о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам третьего квартала 2019 года. Если вкратце, «красные» продолжают теснить «синих» по всем фронтам.

Как и ожидалось, благодаря успеху 7-нм настольных CPU Ryzen 3000, вышедших в начале третьего квартала, AMD удалось нарастить долю в соответствующем сегменте до 18%, что соответствует росту на 0,9 процентного пункта в квартальном выражении и на целых 5 процентных пунктов — в годовом. Доля Intel сократилась 82,9% рынка, AMD — 17,1%.

Даже на серверном рынке, который всегда отличался большой инертностью, AMD достигла впечатляющих результатов: за год доля «красных» выросла более чем в 2,5 раза — с 1,6% до 4,3%. Само собой, главная заслуга в этом принадлежит новым процессорам EPYC 2, использующим 7-нмтехпроцесс и архитектуру Zen 2.

Доля AMD III кв. 2016 IV кв. 2016 I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. 2017 IV кв. 2017 I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 настольный 9,1% 9,9% 11,4% 11,1% 10,9% 12% 12,2% 12,3% 13% 15,8% 17,1% 17,1% 18% мобильный — — — — — — — 8,8% 10,9% 12,1% 13,1% 14,1% 14,7% серверный — — — — — 0,8% — 1,4% 1,6% 3,2% 2,9% 3,4% 4,3%

Как можно видеть из таблицы, доля AMD, за исключением пары кварталов, растет уже почти три года подряд. Можно с большой уверенностью говорить, что по итогам четвертого квартала AMD будет занимать более 20% рынка.

Что касается рынка мобильных CPU, в минувшем квартале на долю AMD пришлось 14,7% от всех процессоров этого класса. Это на 0,7 и 3,8 процентного пункта больше в квартальном и годовом выражении соответственно.

Сейчас AMD занимает 14,6% мирового процессорного рынка (кварталом ранее было 13,9%, а год назад — 10,6%).

Сегодня вечером AMD представит новые процессоры Ryzen Threadripper 3000 для HEDT сегмента, а в начале следующего года дебютируют новые мобильные APU Ryzen 4000, которые должны обеспечить дальнейший стабильный рост «красных».

Источник: tomshardware