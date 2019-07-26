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Акции Tesla обрушились

Акции Tesla обрушились

Акции Tesla обрушились


Поздно вечером 24 июля Tesla опубликовала отчет за второй квартал 2019 финансового года, который оказался для компании убыточным, невзирая на рекордное количество произведенных (87 048 штук) и отгруженных (95 356 штук) за отчетный период автомобилей. Одновременно Илон Маск объявил, что Джеффри Брайан (Джей Би) Штробель, сооснователь и технический директор Tesla, покидает компанию.

Реакция инвесторов не заставила себя долго ждать. Как мы уже сообщали во вчерашней новости с разбором отчета, акции Tesla начали дешеветь еще  на внебиржевых торгах. С открытием торгов в четверг, 25 июля, все стало еще хуже. Если на момент закрытия торгов 24 июля акции компании стоили $264,88 за штуку, то на момент открытия торгов на следующий день их цена уже составляла $232,75. То есть, падение составило около 12%. В ходе торгов акции продолжили дешеветь и в какой-то момент торгов цена опустилась до $225,55, что уже соответствует падению 15%. На закрытии за одну акцию Tesla давали $228,82. После закрытии основной биржевой сессии акции известного производителя электрокаров продолжили дешеветь.

Если же взглянуть на динамику изменения стоимости акций Tesla с начала года, то можно заметить, что до минимального значения в $176,99 (столько акции Tesla стоили в начале июня) еще далеко. Но если тенденция сохранится, то акции Tesla вполне могут обновить минимум за последние пару лет.

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