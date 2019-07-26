Акции Tesla обрушились





Поздно вечером 24 июля Tesla опубликовала отчет за второй квартал 2019 финансового года, который оказался для компании убыточным, невзирая на рекордное количество произведенных (87 048 штук) и отгруженных (95 356 штук) за отчетный период автомобилей. Одновременно Илон Маск объявил, что Джеффри Брайан (Джей Би) Штробель, сооснователь и технический директор Tesla, покидает компанию.

Реакция инвесторов не заставила себя долго ждать. Как мы уже сообщали во вчерашней новости с разбором отчета, акции Tesla начали дешеветь еще на внебиржевых торгах. С открытием торгов в четверг, 25 июля, все стало еще хуже. Если на момент закрытия торгов 24 июля акции компании стоили $264,88 за штуку, то на момент открытия торгов на следующий день их цена уже составляла $232,75. То есть, падение составило около 12%. В ходе торгов акции продолжили дешеветь и в какой-то момент торгов цена опустилась до $225,55, что уже соответствует падению 15%. На закрытии за одну акцию Tesla давали $228,82. После закрытии основной биржевой сессии акции известного производителя электрокаров продолжили дешеветь.

Если же взглянуть на динамику изменения стоимости акций Tesla с начала года, то можно заметить, что до минимального значения в $176,99 (столько акции Tesla стоили в начале июня) еще далеко. Но если тенденция сохранится, то акции Tesla вполне могут обновить минимум за последние пару лет.