Несмотря на рекордные поставки автомобилей, Tesla завершила минувший квартал с убытком в размере $408 млн





Автопроизводитель Tesla сегодня опубликовал отчет за минувший квартал. Забегая вперед, увы, политика «затягивания ремней», рекордные поставки автомобилей, которые мы уже успели обсудить в начале месяца, и ряд других предпринятых мер за последнее время не помогли компании Илона Маска вернуться к прибыли. Более того, убыток Tesla по итогам квартала оказался втрое выше, чем ожидали аналитики: $408 млн, или $1,12 на акцию против прогнозных $0,36 на акцию.

Для начала немного сухих цифр: За квартал выручка составила $6,35 млрд, что соответствует существенному росту и в квартальном ($4,54 млрд) и в годовом выражении ($4,0 млрд). Как и раньше, на продажи автомобилей приходится большая часть всего дохода ($5,4 млрд). Направление систем производства и хранения энергии принесло $368,2 млн (год назад результат был $374,4 млн), а сервисы и прочие направления принесли за квартал $605,1 млн (годом ранее было $270,1 млн). Операционные расходы за квартал составили $1,09 млрд (годом ранее было $1,24). Из них на НИОКР было потрачено $323,9 млн. Валовая маржа автомобильного бизнеса в квартальном выражении немного снизилась — с 20,2% до 18,9%. Год назад она была еще выше — 20,6%.

Напомним, третий и четвертый кварталы 2018 года Tesla завершила с прибылью, но по итогам первой четверти 2019 года производитель снова вернулся в убыточное состояние и вынужден был привлечь дополнительное финансирование на сумму более $2 млрд. Справедливости ради, прогнозируя убыток по итогам первого квартала 2019 года, Илон Маск говорил, что по итогам второго квартала 2019 года «прибыль вероятна», но после оглашения результатов компания пересмотрела прогноз, выразив надежду на возвращение к прибыльности только в третьем квартале 2019 года. То есть, сейчас Tesla рассчитывает снова стать прибыльной уже в текущем квартале. Но компании надо хорошо постараться, что выйти в + по итогам года, ведь чистые убытки уже превысили $1 млрд по итогам первого полугодия.

Чтобы снова выйти в плюс, Tesla планирует и дальше сокращать расходы, одновременно наращивая выпуск автомобилей. В частности, к концу года автопроизводитель обязался сократить капитальные затраты с $2,0-$2,5 млрд до $1,5-$2,0 млрд. Также компания нацелилась к концу 2019 года нарастить выпуск электромобилей до 10 000 штук в неделю. План по поставкам автомобилей на весь 2019 год остается прежним — от 360 тыс. до 400 тыс. единиц. Кроме того, Tesla еще раз подтвердила планы касательно строящегося сейчас завода Gigafactory 3 в Шанхае — производственная линия должна заработать уже к концу года. Поначалу там будут собираться младшие лифтбеки Model 3: 150 000 штук в год после выхода линии на полную мощность. Кроме того, Tesla уже начала подготовку к серийному выпуску кроссоверов Model Y. Напомним, младший кроссовер Model Y был представлен в марте, первый экземпляры сойдут с конвейера во Фримонте осенью 2020 года. Наращивая темпы выпуска на Gigafactory 3 в Шанхае Tesla планирует выйти на годовой объем поставок 500 тыс. авто к 30 июня 2020 года. Наконец, в вопросе дальнейшего роста бизнеса Tesla возлагает большие надежды на будущие продукты (второе поколение спорткара Roadster, грузовик Tesla Semi и долгожданный грузовик Tesla Pickup, чья премьера ожидается в этом году), а также технологии автоматического вождения, то есть, на свою фирменную разработку Autopilot.

Напомним, в апреле Tesla представила автомобильную SoC собственной разработки Full Self-Driving (FSD), которая должна обеспечить дальнейшее расширение возможностей «полноценного автопилота» Tesla. До конца года все автомобили Tesla на новой платформе с продвинутым автопилотом Full Self-Driving начнут распознавать разметку и сигналы светофора, благодаря чему смогут автоматически перемещаться не только по скоростным автомагистралям за городом, но и по дорогам в пределах города. Кроме того, на 2020 год намечен запуск фирменого сервиса роботакси Tesla Network. Он позволит владельцам электромобилей сдавать их в аренду другим водителям в неиспользуемое время и зарабатывать на этом.

Во втором квартале Tesla открыла 25 новых магазинов и сервисных центров. Вероятно, тот в Польше, о котором мы писали на днях, сюда не вошел, так как он был открыт только недавно, а второй квартал закрылся 30 июня. Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 1600 штук, причем еще в конце прошлого года Tesla начала развертывание нового поколения станций быстрой зарядки Tesla Supercharger V3 с удвоенной максимальной мощностью (250 кВт).

Направление систем производства и хранения энергии тоже отличилось в минувшем квартале. Общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack выросли на 81%, достигнув рекордных 415 МВт·ч. Отдельно Tesla отмечает, что Powerwall теперь установлены в более чем 50 тыс. местах по всему миру. А вот выпуск солнечных панелей в квартальном выражении сократился с 47 МВт до 29 МВт.

На конец квартала в распоряжении Tesla находилось $5 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов. Как отмечалось выше, в мае компания привлекла $2,4 млрд финансирования путем выпуска новых акций и облигаций. Свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, достиг $614 млн.

На внебиржевых торгах акции Tesla после публикации отчета резко упали.

Источник: Tesla