Аккаунт OpenAI взломали для рекламы фальшивого токена $OPENAI

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Вечером 23 сентября официальный аккаунт OpenAI в социальной сети X (бывший Twitter) был взломан. Мошенники сделали это для того, чтобы разместить на странице разработчиков ChatGPT сообщение о криптовалюте с тикером $OPENAI. Хакеры призывали приобрести эту фейковую монету от имени OpenAI. В результате, если пользователь переходил по ссылке, его перенаправляло на фишинговый сайт с URL-адресом «token-openai.com», где требовалось подключение криптокошелька. Затем, скорее всего, похищались конфиденциальные данные.

OpenAI не прокомментировала инцидент, но мошеннические публикации уже удалены. Количество пострадавших пользователей неизвестно.

Анонимные источники сообщили, что перед взломом аккаунта, работники OpenAI получили внутреннюю записку от члена команды безопасности, в которой их предупреждали о росте количества атак на аккаунты сотрудников.

Это не первый случай хакерских нападений на соцсети OpenAI и его команды. В июне 2023 года аккаунт CTO OpenAI Миры Мурати был взломан с целью распространения фейкового токена.

Pink Drainer удалось завладеть $110 тыс.

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Pink Drainer steals ~$110k today by hacking OpenAI CTO’s Twitter pic.twitter.com/BsBmtNzTz5 — Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) June 2, 2023

Если вы увидите подозрительные ссылки, не переходите, немедленно сообщайте о них, не подключайте кошельки, и конечно же, не предоставляйте разрешения!

Источник: X, Bloomberg

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Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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