OpenAI «взломал» хакер, но компания скрыла эту информацию — инсайдеры

Стало известно, что в начале 2023 года хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями OpenAI и похитил информацию о технологиях искусственного интеллекта. The New York Times утверждает, что OpenAI сообщила об инциденте сотрудникам, но не общественности или правоохранительным органам.

Хакеру удалось похитить информацию из дискуссий на онлайн-форуме сотрудников OpenAI, где они рассказывали о новейших технологиях. К счастью для компании, хакеру не удалось взломать системы, где размещаются и обучаются модели GPT.

Неназванные источники издания говорят, что некоторые сотрудники компании выразили обеспокоенность, что подобные атаки могут происходить в пользу Китая и других подобных стран и поставить под угрозу национальную безопасность США. Сотрудники обеспокоены тем, насколько серьезно OpenAI относится к безопасности. Говорят, будто среди персонала компании возникли разногласия относительно рисков безопасности искусственного интеллекта.

В связи с этим инцидентом бывший менеджер технической программы OpenAI Леопольд Ашенбреннер написал докладную записку в правление, о том, что компания делает недостаточно, чтобы остановить кражу секретов иностранными противниками. Впоследствии OpenAI уволила его за утечку информации за пределы компании — он утверждает, что это увольнение было политически мотивированным.

Разногласия по безопасности возникают у работников компании не впервые. Недавно несколько исследователей безопасности покинули компанию из-за разногласий по поводу методов управления сверхразумным искусственным интеллектом.

По словам конкурента OpenAI, Даниэлы Амодей, соучредителя компании Anthropic, если бы последние разработки генеративного искусственного интеллекта были украдены, это не представляло бы большой угрозы национальной безопасности. Однако по мере того, как эта технология станет более развитой, это может измениться.

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