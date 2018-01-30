Акции Apple подешевели до минимума с начала года на фоне сообщений о двукратном сокращении объемов выпуска iPhone X

Еще в ноябре некоторые аналитики высказывали мнение, что в ближайшие три месяца рыночная капитализация Apple в основном благодаря iPhone X достигнет отметки в $1 трлн, что станет новым абсолютным рекордом для рынка. Насколько успешным (или не очень успешным) для купертиновского гиганта стал минувший квартал точно мы узнаем только послезавтра после публикации финансового отчета, но уже сейчас понятно, что прогноз окажется ошибочным. Если ориентироваться на сетевые источники, спрос на iPhone X стоимостью $999 слабеет.

По данным Nikkei, в этом квартале Apple заказала выпуск всего 20 млн смартфонов iPhone X, что вдвое меньше изначально планируемых объемов. Справедливости ради отметим, что подобные мрачные прогнозы Nikkei делает каждый год, но в итоге они не подтверждаются. Но так или иначе, после этого сообщения акции Apple на закрытии торгов на бирже NASDAQ 29 января подешевели более чем на 2%, опустившись до минимального значения с начала года. В результате этого падения рыночная капитализация компании сократилась более чем на $14 млрд. Непосредственно сейчас Apple оценивается в $862,4 млрд.

Одновременно ряд аналитиков, которые еще недавно пророчили iPhone X с радикально новым дизайном рекордные продажи, подкорректировали свои прогнозы, причем существенно. К примеру, старший аналитик компании Sanford C. Bernstein Тони Сакконаги уменьшил свой изначальный прогноз по продажам iPhone в предыдущем квартале на 20% – с 66 млн штук до 53 млн штук. По итогам года аналитик теперь ожидает объем продаж iPhone на уровне 220 млн штук, что соответствует снижению на 11% по сравнению с изначальным прогнозом.

Согласно последнему прогнозу небезызвестного аналитика Мин-Чи Куо, именно самая доступная модель с ЖК-экраном из трех запланированных к релизу в этом году iPhone стоимостью 700-800 долларов поспособствует улучшению ситуации с продажами и станет самой продаваемой в новом поколении.

Источник: Reuters