KGI: Новый iPhone с 6,1-дюймовым ЖК-экраном не получит технологию 3D Touch, но будет значительно дешевле старших собратьев

Небезызвестный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо запустил мельницу слухов касательно следующего поколения iPhone еще в конце прошлого года. В частности, по прогнозу Мин-Чи Куо, в этом году нас ждет три смартфона в стиле iPhone X с Face ID – две премиум OLED-модели на 5,8 и 6,5 дюйма и «дешевый» iPhone с 6,1-дюймовым TFT-экраном. Теперь же он предоставил дополнительные подробности касательно загадочного «бюджетного» iPhone.

В новом сообщении аналитик, не выдавая информаторов, утверждает, что 6,1-дюймовый iPhone получит каркас, выполненный не из нержавеющей стали, а из алюминиевого сплава, как у iPhone 8. Кроме того, по словам Мин-Чи Куо, системная плата и аккумулятор у самого доступного iPhone 2018 года будут самыми обычными. Напомним, у нынешней модели iPhone X установлен двухсекционный аккумулятор и «бутерброд» из двух печатных плат.

И хотя дизайн лицевой панели потенциального бюджетного iPhone будет таким же, как у iPhone X, с челочкой вырезом под датчики системы Face ID, в устройстве будет использоваться ЖК-экран IPS вместо панели OLED. Это в числе остального позволит Apple сделать эту модель значительно дешевле старших собратьев. В частности, аналитик говорит, что 6,1-дюймовая модель будет стоить $700-$800, а не $1000.

Мин-Чи Куо упоминает еще несколько параметров, по которым «младшенький» будет проигрывать iPhone X и iPhone X Plus (названия предположительные) – одинарная камера вместо сдвоенной и 3 ГБ ОЗУ вместо 4 ГБ. Также Куо утверждает, что 6,1-дюймовая модель будет не получит поддержки технологии 3D Touch, которая присутствует во всех iPhone нескольких последних лет, за исключением модели iPhone SE, и позволяет экрану распознавать силу нажатия.

Да, пока еще слишком рано говорить о новых iPhone, но Мин-Чи Куо не раз делал верные прогнозы касательно Apple. Возможно, и этот прогноз аналитика окажется верным, но проверить это мы сможем только в сентябре.

Источник: The Verge