iOS 18 с искусственным интеллектом и новый главный экран — чего ждать от «крупнейшего обновления» в истории iPhone

Ожидается, что iOS 18 представят на конференции для разработчиков Apple WWDC 2024, запланированной на 10 июня.

В последние недели Apple вела активные переговоры — в частности с Google, OpenAI и Baidu по поводу обеспечения некоторых новых функций ИИ в iOS 18. Согласно последнему отчету Bloomberg, новые проактивные возможности будут направлены на помощь пользователям в повседневной жизни, однако не будут включать собственного чат-бота (генеративные функции должны обеспечить потенциальные партнеры).

iOS 18 также будет включать изменения в интерфейсе пользователя, а также новые настройки главного экрана — владельцы iPhone смогут свободно размещать значки программ, не ограничиваясь нынешним макетом сетки.

Относительно обновления watchOS 11 для Apple Watch — вероятно, оно будет незначительным. Apple также работает над visionOS 2 для Vision Pro, а также над обновлениями для iPad, Mac и Apple TV.

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