Новости Софт 27.03.2024 в 08:51 comment views icon

iOS 18 с искусственным интеллектом и новый главный экран — чего ждать от «крупнейшего обновления» в истории iPhone

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

iOS 18 с искусственным интеллектом и новый главный экран — чего ждать от «крупнейшего обновления» в истории iPhone

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Ожидается, что iOS 18 представят на конференции для разработчиков Apple WWDC 2024, запланированной на 10 июня.

В последние недели Apple вела активные переговоры — в частности с Google, OpenAI и Baidu по поводу обеспечения некоторых новых функций ИИ в iOS 18. Согласно последнему отчету Bloomberg, новые проактивные возможности будут направлены на помощь пользователям в повседневной жизни, однако не будут включать собственного чат-бота (генеративные функции должны обеспечить потенциальные партнеры).

iOS 18 также будет включать изменения в интерфейсе пользователя, а также новые настройки главного экрана — владельцы iPhone смогут свободно размещать значки программ, не ограничиваясь нынешним макетом сетки.

Относительно обновления watchOS 11 для Apple Watch — вероятно, оно будет незначительным. Apple также работает над visionOS 2 для Vision Pro, а также над обновлениями для iPad, Mac и Apple TV.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить