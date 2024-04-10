Альтернатива Starlink: «Киевстар» будет предоставлять услуги спутникового интернет-доступа от OneWeb

Украинский оператор связи «Киевстар» станет официальным представителем британской компании OneWeb в Украине. Это позволит предоставлять услуги высокоскоростного широкополосного спутникового интернет-доступа. Таким образом, украинцы получат альтернативу Starlink от SpaceX. Об этом рассказал B2B-директор «Киевстар» Константин Вечер на BUSINESS WISDOM SUMMIT.

«Сейчас мы тестируем с некоторыми силами обороны технологии OneWeb. Мы будем официальным представителем компании в Украине. Также сможем предлагать эти услуги бизнесу», — сказал Константин Вечер.

По словам руководителя, OneWeb имеет собственную спутниковую сеть и может обеспечить высокоскоростной спутниковый интернет, в том числе в нестандартных условиях.

«Мы понимаем и имеем запросы… от специальной сферы Вооруженных Сил Украины к тому, что Starlink не выполняет, не всегда выполняет те задачи, которые возлагает на нее бизнес или оборона. Это — предоставление связи в критических условиях», — добавил Константин Вечер.

Ранее гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщал, что во время массированных обстрелов и перебоев с энергоснабжением в Харькове, которые возникли в результате разрушений объектов критической инфраструктуры, у «Укрпочты» возникли проблемы с работой Starlink. Выяснилось, что терминалы Starlink не работают в зоне активности средств радиоэлектронной борьбы.

Компания OneWeb имеет около 550 низкоорбитальных спутников и планирует запустить десятки других с помощью ракет SpaceX.

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Источник: interfax

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