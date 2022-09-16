Amazon запустил в производство сериал-продолжение фильма «Бегущий по лезвию 2049» — Ридли Скотт в деле

Amazon окончательно утвердил сериал во вселенной Blade Runner для своего онлайн кинотеатра Prime Video, сообщают Deadline и Variety. Речь идет о «Бегущем по лезвию 2099» — продолжении фильма «Бегущий по лезвию 2049» с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом, вышедшем в 2017 году.

Никаких подробностей сюжета пока нет, однако из названия очевидно, что действие предстоящего сериала развернется через 50 лет после событий фильма Дени Вильнева. В то же время, соруководитель отдела телевидения Amazon Studios Вернон Сандерс в заявлении Deadline and The Hollywood Reporter заверил, что никто не собирается ломать каноны, а наоборот — «поддержать логику, темы и дух фильмов-предшественников».

Также известно, что Ридли Скотт участвует в создании шоу — режиссер оригинального фильма с Харрисоном Фордом выступит исполнительным продюсером. Шоураннером утверждена Силка Луиза (сериал «Светящиеся девушки» для Apple TV+ и сериал Halo).

Ни подробностей об актерском составе, ни даже приблизительных сроков выхода «Бегущий по лезвию 2099 года» пока нет. В то же время, события предыдущих фильмов и хронология шоу оставляют мизерные шансы на появление уже знакомых героев.

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Но как бы там ни было, потенциально «Бегущий по лезвию 2099» выглядит как одно из самых амбициозных шоу Amazon. В последние годы компания стабильно наращивала объемы производства оригинального контента Prime Video, и, похоже, инвестиции оправдали себя – «Властелин колец: Кольца власти» показал лучший старт на Prime Video (в день премьеры шоу собрало 25 миллионов зрителей). Ранее сообщалось, что производство первого сезона обошлось в 465 миллионов долларов, что делает сериал самым дорогим (самые дорогие сезоны «Игры престолов» стоили около 100 миллионов долларов).

Если хотите сильнее углубиться во вселенную Blade Runner перед выходом нового сериала, то можем посоветовать вышедший в ноябре прошлого года аниме-сериал Blade Runner: Black Lotus.