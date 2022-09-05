Amazon «заморозила» відгуки до серіалу «Володар перснів: Персні влади» на три дні — у день прем’єри шоу зібрало 25 мільйонів глядачів

Відгуки користувачів на серіал «Володар перснів: Персні влади» публікуватимуться на сторінці Amazon Prime Video після 72-годинної затримки. Таким чином компанія хоче стримати хвилю review bombing – спаму негативних відгуків з метою обвалити рейтинг шоу. У триденний термін відгуки оцінюватимуться щодо написання реальними людьми та змістовності.

У даний час на Rotten Tomatoes серіал має загальний рейтинг аудиторії 34%, рейтинг серед критиків складає 84%. На IMDb 24,7% рецензентів дали йому одну зірку – зараз рейтинг шоу дорівнює 6.8 із 10.

У минулому Rotten Tomatoes спробували розв’язати аналогічну проблему розміщенням відгуків лише тих користувачів, котрі довели покупку квитка на фільми, що рецензуються. Також вони стали блокувати публікації відгуків про фільми, що поки не вийшли у прокат. З навалою негативних оглядів та оцінок також ведуть боротьбу Steam, YouTube й інші платформи.

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Блокування за квитком не спрацює з телесеріалами, але допомогло стабілізувати ситуацію з review bombing для фільмів «Капітан Марвел», «Чорна пантера» та «Зоряні війни: Останні джедаї». Varietу прогнозують, що ситуація з рейтингом «Перснів влади» на Prime Video може виправитися до вихідних.

Amazon повідомила, що серіал «Володар перснів: Персні влади» залучив понад 25 млн глядачів по всьому світу у день виходу. Наразі це наймасштабніший реліз на Prime Video. Як правило, компанія не публікує подібних даних, але у цьому випадку гучні цифри мають стати сигналом про успіх для глядачів та інвесторів. Amazon інвестувала в проєкт близько $1 млрд, включно з платнею у $250 млн за права на франшизу.

Джерело: The Verge