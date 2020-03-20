AMD показала демо-видео с трассировкой лучей DirectX Raytracing на GPU RDNA 2





Длительное время компания NVIDIA была эксклюзивным производителем графических ускорителей, обладающих поддержкой трассировки лучей. С некоторым отставанием компания AMD также внедряет поддержку трассировки лучей. Правда она появится не прямо сегодня, а с выходом игровых консолей следующего поколения Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5, которые получат GPU на базе архитектуры следующего поколения RDNA 2. А затем можно ожидать появления и дискретных компьютерных видеокарт с поддержкой трассировки лучей. В качестве доказательства серьёзности своих намерений, AMD показала техническое демонстрационное видео, раскрывающее некоторые возможности грядущей графической архитектуры.

Демонстрация стала возможной благодаря новому DirectX 12 Ultimate API, который, помимо других функций, добавляет поддержку DirectX Raytracing 1.1 в DXR API. В настоящее время этот API поддерживают только графические процессоры NVIDIA, но ситуация изменится, когда видеокарты на базе AMD RDNA 2 появятся на потребительском рынке.

В демонстрационном видео показывается большое количество стеклянных панелей, зеркал, полированного металла и других отражающих поверхностей. С точки зрения затрачиваемых ресурсов, это очень требовательная демонстрация. При этом большое количество отражающих поверхностей в сцене и трассировка лучей выглядят впечатляюще.

В то же время, видео временами выглядит прерывистым. Причиной тому является тот факт, что хотя ролик демонстрируется с параметрами 1080p60, фактическая частота кадров составляет 26 кадров в секунду. Таким образом, некоторые кадры повторяются по 2-3 раза, что и объясняет некоторые рывки. Однако пока нельзя однозначно сказать, что именно является причиной такой ситуации – слишком сложное видео (в котором задействован большой перечень графических эффектов), недостаточная производительность аппаратного обеспечения или снижение качества видео на стороне YouTube, чтобы обеспечить не сильно перегружать пропускную способность интернета во время вспышки коронавируса.

Источник: tomshardware