AMD показала Radeon RX 6700 XT — анонс конкурента GeForce RTX 3060 состоится 3 марта

AMD объявила дату очередного онлайн-мероприятия под названием «Where Gaming Begins: Episode 3» — трансляция начнется 3 марта в 18:00 по киевскому времени на официальном сайте компании.

Одновременно AMD опубликовала тизер, демонстрирующий дизайн грядущей народной видеокарты Radeon RX 6700 XT. И хотя сама компания прямо не называет новинку по имени, не возникает никаких сомнений, что перед нам именно Radeon RX 6700 XT — последние несколько месяцев она стабильно фигурирует в утечках.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk

— Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021