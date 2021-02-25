AMD показала Radeon RX 6700 XT — анонс конкурента GeForce RTX 3060 состоится 3 марта

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





AMD объявила дату очередного онлайн-мероприятия под названием «Where Gaming Begins: Episode 3» — трансляция начнется 3 марта в 18:00 по киевскому времени на официальном сайте компании.

Одновременно AMD опубликовала тизер, демонстрирующий дизайн грядущей народной видеокарты Radeon RX 6700 XT. И хотя сама компания прямо не называет новинку по имени, не возникает никаких сомнений, что перед нам именно Radeon RX 6700 XT — последние несколько месяцев она стабильно фигурирует в утечках.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk — Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021

Как видим, эталонная Radeon RX 6700 XT — и тут все ожидаемо — выполнена в том же дизайне, что и другие модели семейства Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения: RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. При этом новый младший представитель семейства довольствуется СО с двумя вентиляторами и лишен разъема USB Type-C — для вывода изображения есть три DisplayPort и один HDMI.

Сразу стоит оговорить, что анонс Radeon RX 6700 XT 3 марта будет бумажным, а ее фактические продажи начнутся позже — с 18 марта, если верить последним сообщениям.

Radeon RX 6700 XT — ответ « красных» на GeForce RTX 3060, чьи продажи стартуют сегодня. Она расположится на ступеньку ниже модели Radeon RX 6800. Ключевыми особенностями грядущей новинки станет 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p, как у Xbox Series S.

Radeon RX 6700 XT построена на базе GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами и 192-разрядным интерфейсом памяти. Ранее проскакивали сообщения о подготовке двух вариантов GPU, один из которых предназначен для альтернативных OEM-вариантов ускорителя с заводским разгоном. В будущем к Radeon RX 6700 XT должен примкнуть обычный вариант (без суффикса XT) на отбракованном урезанном варианте GPU Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами.

О цене Radeon RX 6700 XT подробностей по-прежнему нет.

Ранее NVIDIA и AMD предупреждали, что их новые карты будут оставаться в дефиците как минимум до второго квартала 2021 года.

В первом полугодии 2021 года также должна выйти линейка мобильных видеокарт Radeon RX 6000M для ноутбуков.