Не ждите скорого улучшения ситуации с доступностью и нормализации цен на видеокарты AMD и NVIDIA





Новейшие видеокарты NVIDIA (RTX 3080, 3070, 3060 Ti и 3090), как и конкурирующие модели AMD (Radeon RX 6800, 6800 XT и 6900 XT) все еще сложно купить из-за дефицита, а цены на них ввиду повышенного спроса существенно превышают рекомендуемые производителями GPU. В последнее время ситуация еще сильнее усугубилась — подключились 25-процентные таможенные пошлины на импортируемые из Китая графические решения и майнеры, и сейчас по нормальной цене сложно купить даже более старые видеокарты. И вот сейчас NVIDIA и AMD, которые вчера провели презентации новых продуктов (1 и 2), рассказали, на что в будущем могут рассчитывать потребители — суть максимально коротко передает заголовок заметки.

Хорошая новость — AMD подтвердила The Verge намерение не прекращать продажи эталонных RX 6800, 6800 XT и RX 6900 XT на собственном сайте в первом квартале 2021 года, пообещав удержать цены на прежнем уровне (то есть, 579, 649 и 999 долларов). Но главный вопрос в том, насколько большим окажется предложение AMD. И хотя компания обещает отгрузить максимально возможное количество товара, она не гарантирует, что все желающие смогут купить видеокарту.

Судя по всему, AMD была слишком оптимистична, когда в ноябре прогнозировала нормализацию цен через 4-8 недель.

В NVIDIA предупреждают, что поставки ее графических процессоров как потребителям, так и партнерам «скорее всего, останутся скудными в течение первого квартала». И здесь речь о первом квартале финансового (на календарного) 2021 года, который завершится только в конце апреля. Свежий прогноз в точности соответствует предыдущим оценкам.

Нехватку новейших карт в NVIDIA по-прежнему объясняют чрезвычайно высоким спросом — с момента выхода на рынок (первые модели вышли в сентябре 2020-го) компания продала вдвое больше моделей серии RTX 30 при стартовой цене в 499 долларов, чем RTX 20 за аналогичный период времени.

Что примечательно, в NVIDIA, похоже, пока не видят достаточно сильного влияния со стороны майнеров криптовалют. Главный финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс заявила, что компания готова отреагировать и запустить в производство специализированные видеокарты без видеовыходов для майнеров, если снова начнется криптовалютная лихорадка или спрос резко вырастет.

На мероприятии в рамках CES 2021 NVIDIA в очередной раз признала проблемы с нехваткой видеокарт, поблагодарив пользователей «за терпение». Иными словами, анонсированную вчера GeForce RTX 3060, скорее всего, ждет судьба предыдущих моделей серии и купить ее по рекомендованной цене можно будет еще очень не скоро.