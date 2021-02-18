Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT (ответ на GeForce RTX 3060) поступит в продажу 18 марта

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Французский сайт Cowcotland уточнил дату релиза народной видеокарты Radeon RX 6700 XT — она поступит в продажу 18 марта в ограниченном количестве (ну кто бы сомневался!).

Radeon RX 6700 XT станет ответом « красных» на GeForce RTX 3060, чьи продажи стартуют 25 февраля. Рекомендуемая цена GeForce RTX 3060 для США (без учета налогов) составляет 329 долларов, но многие европейские ритейлеры ясно дали понять, что карт по таким ценам можно не ждать.

Что же касается Radeon RX 6700 XT, о которой мы писали уже не раз, она расположится на ступеньку ниже модели Radeon RX 6800. Ключевыми особенностями новой народной Radeon RX 6000-й серии станет 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p, как у Xbox Series S.

Radeon RX 6700 XT построена на базе GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами и 192-разрядным интерфейсом памяти. Ранее проскакивали сообщения о подготовке двух вариантов GPU, один из которых предназначен для альтернативных OEM-вариантов ускорителя с заводским разгоном. В будущем к Radeon RX 6700 XT должен примкнуть обычный вариант (без суффикса XT) на отбракованном урезанном варианте GPU Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами.

О рекомендованной цене Radeon RX 6700 XT пока не сообщается.

Ранее NVIDIA и AMD предупреждали, что их новые карты будут оставаться в дефиците как минимум до второго квартала 2021 года.

Но с учетом нынешних тенденций на рынке криптовалют, этот прогноз уже сейчас выглядит не очень правдоподобным.