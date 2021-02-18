Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT (ответ на GeForce RTX 3060) поступит в продажу 18 марта
Французский сайт Cowcotland уточнил дату релиза народной видеокарты Radeon RX 6700 XT — она поступит в продажу 18 марта в ограниченном количестве (ну кто бы сомневался!).
Radeon RX 6700 XT станет ответом «
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Что же касается Radeon RX 6700 XT, о которой мы писали уже не раз, она расположится на ступеньку ниже модели Radeon RX 6800. Ключевыми особенностями новой народной Radeon RX 6000-й серии станет 12-гигабайтный буфер GDDR6 и целевое разрешение 1440p, как у Xbox Series S.
Radeon RX 6700 XT построена на базе GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами и 192-разрядным интерфейсом памяти. Ранее проскакивали сообщения о подготовке двух вариантов GPU, один из которых предназначен для альтернативных OEM-вариантов ускорителя с заводским разгоном. В будущем к Radeon RX 6700 XT должен примкнуть обычный вариант (без суффикса XT) на
отбракованном урезанном варианте GPU Navi 22 с 2048 потоковыми процессорами.
О рекомендованной цене Radeon RX 6700 XT пока не сообщается.
Ранее NVIDIA и AMD предупреждали, что их новые карты будут оставаться в дефиците как минимум до второго квартала 2021 года.
Не ждите скорого улучшения ситуации с доступностью и нормализации цен на видеокарты AMD и NVIDIA
Но с учетом нынешних тенденций на рынке криптовалют, этот прогноз уже сейчас выглядит не очень правдоподобным.