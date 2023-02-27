AMD понизила частоту встроенной графики мобильных процессоров Ryzen 7040HS на 200 МГц и убрала поддержку PCIe 5 незадолго до релиза

Процессоры AMD Ryzen Phoenix с архитектурой Zen 4 обещают стать самыми интересными чипами для ноутбуков в этом году. Помимо современных вычислительных ядер, они оснащены интегрированной графикой RDNA3. В отличие от настольного Raphael и его мобильного варианта Dragon Range HX, которые поставляются только с двумя вычислительными блоками, эта этот вариант RDNA3 будет намного более мощным, имея до 12 вычислительных блоков.

На выставке CES 2023 AMD объявила о трех чипах Ryzen 7040HS: 7940HS, 7840HS и 7640HS. Это модели мощностью 35–54 Вт с 8 ядрами ЦП и 12 или 8 модулями RDNA3. Вскоре после мероприятия AMD обновила страницы своих продуктов, представив полные спецификации. Стало известно, что встроенное видео RDNA3 будет работать на частоте ниже 3,0 ГГц.

AMD «понизила» тактовые частоты встроенных GPU на 200 МГц:

Ryzen 9 7940HS : 3,0 ГГц → 2,8 ГГц

Ryzen 7 7840HS : 2,9 ГГц → 2,7 ГГц

Ryzen 5 7640HS : 2,8 ГГц → 2,6 ГГц

При этом AMD подтвердила ранее известные характеристики серии Ryzen 7040H. Спецификации указаны только на китайском веб-сайте AMD, а региональная доступность установлена ​​только для этой страны. Процессоры имеют те же тактовые частоты, что и 7000HS, то есть до 3,0 ГГц для 7940HS.

Также из приведенных характеристик стало известно, что серия Phoenix больше не поддерживает интерфейс PCIe Gen5. Официально серия Ryzen 7040 стартует в марте – какие-либо еще корректировки характеристик навряд ли произойдут.

Источник: VideoCardz