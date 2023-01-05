AMD анонсировала серию мобильных чипов Ryzen 7000 — с монструозным 16-ядерным Ryzen 9 7945HX, разгоняющимся до 5,4 ГГц

Вместе с серией процессоров Ryzen 7000X3D со знакомой нам технологией 3D V-Cache для настольной платформы AMD AM5, которые компания называет «мощнейшими в мире игровыми процессорами», дебютировала также линейка мобильных чипов Ryzen 7000. Здесь речь пойдет как раз о них, а в следующей новости расскажем о мобильных видеокартах Radeon 7000 с архитектурой RDNA3.

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Ryzen 7000 — новые процессоры AMD для ноутбуков

Первые чипы Ryzen 7000 компания AMD анонсировала еще в сентябре — Ryzen 7020 (Mendocino) для бюджетных ноутбуков. Теперь же к ним присоединились другие, более мощные модели.

Серия Ryzen 7000 объединяет несколько семейств и процессорных микроархитектур — Zen2, Zen3, Zen3+ и самая актуальная Zen4. Более того, чтобы запутать потребителей еще сильнее, AMD в этой серии также использует разную встроенную графику — Vega, RDNA2 и новейшую RDNA3. Также модели разных семейств отличаются по количеству ядер, тактовым частотам и TDP. В то же время флагманские решения близки по своим характеристикам к настольным «камешкам».

Самые интересные подсерии — Ryzen 7040 и 7045. Обе опираются на новейшую процессорную архитектуру Zen4. Так, в первой волне AMD запускает серии Phoenix и Dragon Range: первая предназначена для премиальных ультратонких ноутбуков, а вторая для высокопроизводительных геймерских моделей. Фактически Dragon Range — это ответ HX-серии Core 13-го поколения, в которую вошли модели для наиболее производительных ноутбуков и мобильных рабочих станций; они используют тот же кристалл, что и десктопные аналоги,

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Ryzen 9 7945HX — первый мобильный процессор AMD с 16 ядрами

Жемчужина семейства Dragon Range — флагманский процессор Ryzen 9 7945HX, который может предложить 16 ядер Zen4 (32 потока), рабочие частоты 2,2-5,4 ГГц и 80 МБ общего кэша (L2+L3). Это впервые AMD предлагает 16 ядер в мобильном процессоре. За это процессор расплачивается более слабой встроенной графикой (на кристалле поместилось только два вычислительных блока 2 CU) и высокими аппетитами. Показатель TDP варьируется в пределах 55-75 Вт. Собственно флагман Dragon Range использует тот же кристалл, что настольный аналог, только в другой упаковке.

Ниже в иерархии — 12-ядерный 7845HX, 8-ядерный 7745HX и 6-ядерный 7645HX, работающие на частотах от 5,0 до 5,2 ГГц.

Еще раз: 16-ядерный процессор в ноутбуке! И это не «маленькие» энергоэффективные ядра как в процессорах Intel с гибридной архитектурой, а 16 полноценных ядер Zen в корпусе ноутбука. Напомним, что у мобильного флагмана Core i9-13980HX, который Intel называет «самым быстрым в мире мобильным процессором», 24 ядра: 8 высокопроизводительных и 16 энергоэффективных.

AMD утверждает, что Dragon Range обеспечат прирост производительности 78% в Cinebench, сравнивая с прошлогодним Ryzen 6900HX. Необходимо дождаться выхода первых ноутбуков и независимых сравнительных тестов, однако на бумаге процессор Ryzen 9 7945HX выглядит очень убедительно.

Ступенью ниже серия 7040 — это также Zen 4. Модели Ryzen 9 7940HS и Ryzen 7 7840HS имеют восемь ядер и 16 потоков, разгоняющихся до 5,2 ГГц при уровне TDP 34-45 Вт.

Энергоэффективные Ryzen 7030 и 7035

Относительно 7030 и 7035 это фактически ребрендинг — они опираются на архитектуры предыдущих поколений Zen 3 и Zen 3+. Это энергоэффективная U-серия TDP от 15 до 35 Вт для тонких и легких ноутбуков. На слайдах презентации AMD они рекламировались как решения максимальной автономности. Самый доступный в серии Ryzen 3 7330U предложит 6 ядер и 12 потоков, а Ryzen 7 7730U уже имеет в активе 8 ядер и 16 потоков соответственно. Интересно, что Ryzen 3 7335U имеет только 4 ядра, однако потребляет почти вдвое больше энергии, чем 7330U.

Доступность

Первые ноутбуки на Ryzen 7040 поступят в продажу в марте, а модели из 7045 появятся в феврале. Ожидается минимум три ноутбука с процессором Ryzen 9 7945HX, выход которых уже подтвердила AMD — Dell Alienware m16&m18, ASUS ROG Strix и Lenovo Legion. Все они будут иметь сертификат AMD Advantage — аналог программы Intel Evo.