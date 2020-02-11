AMD представила видеокарты Radeon Pro W5500 и W5500M для настольных и мобильных рабочих станций





AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500 и её мобильную версию Radeon Pro W5500M. Новые графические решения предназначены для профессионалов в области дизайна, архитектуры и строительства.

Radeon Pro W5500 построена на 7-нм графическом процессоре Navi производства TSMC (предположительно, Navi 14) с 22 вычислительными блоками и 1408 потоковыми процессорами. Компания не раскрыла тактовые частоты графического процессора, однако известна его пиковая производительность, которая составляет 5,35 TFLOPS в режиме с одинарной точностью и 330 GFLOPS в режиме с двойной точностью. В новинке используется 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 14 Гбит/с и 128-битным интерфейсом. Соответственно пропускная способность памяти составляет 224 Гбит/с. Radeon Pro W5500 появится в продаже в середине февраля по рекомендованной цене $399.

Прямым конкурентом Radeon Pro W5500, по мнению AMD, является NVIDIA Quadro P2200. Согласно предоставленным данным, Radeon Pro W5500 потребляет на треть меньше энергии и превосходит своего конкурента в задачах, связанных с VR-визуализацией. Новинка располагает четырьмя выходами DisplayPort 1.4, что позволяет подключить до четырёх 4K-мониторов или одного 8K-монитора с частотой 60 Гц. Максимальное энергопотребление видеокарты составляет 125 Вт.

Мобильная версия Radeon Pro W5500M также имеет 1408 потоковых процессоров, но поскольку видеокарта ориентирована на использование в ноутбуках, то частота GPU была снижена. Пиковая производительность Radeon Pro W5500M в режиме с одинарной точностью составляет 4,79 TFLOPS. Новинка располагает 4 ГБ памяти GDDR6, частота и интерфейс памяти – такие же, как у десктопной версии. Энергопотребление – 85 Вт. Radeon Pro W5500M появится в продаже весной текущего года, о стоимости пока не сообщается.

Как и следовало ожидать, производители уже начали анонсировать свои устройства на базе новых графических решений от AMD. Первой стала компания HP, которая заявила, что её обновлённая версия ноутбука ZBook 17 G6 получит видеокарту Radeon Pro W5500M. Это самая большая и самая мощная мобильная рабочая станция от HP на базе процессора Xeon E 2286M (или Core i9-9880H). 17,3-дюймовый дисплей обладает разрешением 4K UHD, что довольно редко встречается в ноутбуках таких размеров. Radeon Pro W5500M добавит разнообразия в конфигурацию ноутбука. Ранее приходилось выбирать только между видеокартами от NVIDIA.

Источники: Tom’s Hardware и Neowin