AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти выйдет 24 января по цене $329

Ресурс videocardz поделился первыми официальными техническими характеристиками грядущей видеокарты Radeon RX 7600 XT для настольных ПК. Устройство получило вдвое больше памяти по сравнению с вышедшей ранее моделью Radeon RX 7600, но сохранило при этом шину доступа и чипы с той же пропускной способностью 18 Гбит/с.

Для видеокарты Radeon RX 7600 XT компания AMD решила не использовать графический процессор Navi 32, предпочитая вместо этого Navi 33. В результате спецификации ограничены 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Основные изменения коснулись тактовой частоты. Они выросли с 2,25/2,66 ГГц до 2,47/2,76 ГГц.

Объем видео памяти составляет 16 ГБ. В устройстве применяются чипы памяти с пропускной способностью 18 Гбит/с и шиной доступа 128 бит. Вместе с увеличением объема памяти возросло и энергопотребление – со 165 Вт до 190 Вт. Хотя энергопотребление все еще находится в пределах возможностей одного 8-контактного разъема питания, на рендере показана конфигурация из двух коннекторов. Видеокарта Radeon RX 7600 XT оснащена обязательным разъемом DisplayPort 2.1, а RX 7600 может предлагаться со спецификацией 1.4a.

Модель Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти должна обеспечить более высокую производительность в играх с разрешением 1080p/1440p с максимальными настройками и трассировкой лучей. На графиках AMD сравнивает эту модель с устройствами RTX 2060 и RTX 4060 при использовании FSR2/3 или DLSS 2/3. Хотя это не совсем сопоставимые данные.

Официальный анонс видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти должен состояться 24 января. Она будет стоить $329, то есть примерно на $30 дороже, чем самая дешевая RTX 4060, и на $55 дешевле, чем RTX 4060 Ti 8 ГБ. Также это на $60 больше, чем стоимость варианта RX 7600 без XT, выпущенного несколько месяцев назад.

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Источник: videocardz