AMD выпустила видеокарту Radeon RX 6900 XT Liquid Edition с жидкостным охлаждением и повышенными частотами

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Компания AMD подготовила к выпуску новую версию видеокарты Radeon RX 6900 XT, оснащённую жидкостной системой охлаждения. Благодаря улучшенному охлаждению устройство способно достигать более высоких рабочих частот, обеспечивая повышенную производительность в играх.

Новинка включает то же количество вычислительных блоков, объём памяти 16 ГБ и Infinity Cache объёмом 128 МБ, что и существующие модели Radeon RX 6900 XT. Но частота графического процессора повышена со стандартного значения 2015 МГц до 2250 МГц. Также отмечается, что версия Radeon RX 6900 XT Liquid Edition включает более быструю память, которая характеризуется скоростью 18 Гбит/с вместо 16 Гбит/с, как у обычной модели RX 6900 XT. Более высокие рабочие частоты привели к росту энергопотребления видеокарты. Этот показатель возрос с 300 Вт для обычной версии Radeon RX 6900 XT до 330 Вт.

Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Edition не предназначена для розничной продажи, она будет поставляться только сборщикам систем. Её цена остаётся неизвестной. Однако если анализировать различные готовые конфигурации компьютеров компании Maingear, то можно сделать вывод, что доплата за эту модель составляет $825.

Источник: The Verge