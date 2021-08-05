AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту





В одном из недавних интервью главный вице-президент по управлению продуктами AMD Дэвид МакАфи похвалил процессор Apple M1. Этот чип в момент выхода ошеломил всех, предлагая новый уровень производительности, которого отрасль не ожидала.

Дэвид МакАфи признал, что процессор Apple M1 не только обеспечивает высокую однопоточную производительность, но и настолько быстр, что часто находится на одном уровне с новыми процессорами компании на базе архитектуры Zen 3. И это довольно серьезное заявление для конкурирующего производителя чипов. Дэвид МакАфи также говорит, что самой существенной инновацией Apple в линейке процессоров M1 является увеличенное время автономной работы и повышенная энергоэффективность, которая находится на совершенно другом уровне по сравнению с современными процессорами x86. Это является «наследием индустрии мобильных телефонов и своего рода переносом в пространство ПК из методологии проектирования мобильных телефонов».

«Что сделала Apple, так это то, что они применили другой подход к разработке чипов. Их подход – это то, что обеспечивает высокую однопоточную производительность CPU, аналогичную процессорам серии Zen 3», — отметил он.

Но в то же время Дэвид МакАфи заявил, что у его компании есть очень конкурентоспособная дорожная карта, которая позволит противостоять тому, что делает Apple. В этом заявлении есть два интересных момента. Во-первых, AMD позиционирует свою дорожную карту против Apple, а не против своего старого конкурента Intel. Во-вторых, AMD нацелит свои будущие решения с архитектурой Zen на процессоры Apple X), отдавая приоритет более высокой одноядерной производительности и эффективности.

При этом он не считает, что «то, что сделала Apple, кардинально изменит стратегию AMD».

«AMD лидирует в сферах производительности, энергоэффективности и технологии производства. Мы можем продолжать делать это, несмотря на любые шаги, которые могут предпринять Intel или Apple… в конечном итоге мы окажемся в очень сильной конкурентной позиции».

Источник: wccftech