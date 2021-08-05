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AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту

AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту

AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту


В одном из недавних интервью главный вице-президент по управлению продуктами AMD Дэвид МакАфи похвалил процессор Apple M1. Этот чип в момент выхода ошеломил всех, предлагая новый уровень производительности, которого отрасль не ожидала.

Дэвид МакАфи признал, что процессор Apple M1 не только обеспечивает высокую однопоточную производительность, но и настолько быстр, что часто находится на одном уровне с новыми процессорами компании на базе архитектуры Zen 3. И это довольно серьезное заявление для конкурирующего производителя чипов. Дэвид МакАфи также говорит, что самой существенной инновацией Apple в линейке процессоров M1 является увеличенное время автономной работы и повышенная энергоэффективность, которая находится на совершенно другом уровне по сравнению с современными процессорами x86. Это является «наследием индустрии мобильных телефонов и своего рода переносом в пространство ПК из методологии проектирования мобильных телефонов».

«Что сделала Apple, так это то, что они применили другой подход к разработке чипов. Их подход –  это то, что обеспечивает высокую однопоточную производительность CPU, аналогичную процессорам серии Zen 3», — отметил он.

Но в то же время Дэвид МакАфи заявил, что у его компании есть очень конкурентоспособная дорожная карта, которая позволит противостоять тому, что делает Apple. В этом заявлении есть два интересных момента. Во-первых, AMD позиционирует свою дорожную карту против Apple, а не против своего старого конкурента Intel. Во-вторых, AMD нацелит свои будущие решения с архитектурой Zen на процессоры Apple X), отдавая приоритет более высокой одноядерной производительности и эффективности.

AMD высоко оценила чип Apple M1, но имеет собственную конкурентоспособную дорожную карту

При этом он не считает, что «то, что сделала Apple, кардинально изменит стратегию AMD».

«AMD лидирует в сферах производительности, энергоэффективности и технологии производства. Мы можем продолжать делать это, несмотря на любые шаги, которые могут предпринять Intel или Apple… в конечном итоге мы окажемся в очень сильной конкурентной позиции».

Источник: wccftech

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