AMD исправила прошивку для материнских плат, отключавшую ядра у процессоров Ryzen 5 7600X – пока только в бета-версии

Ryzen 5 7600X – один из наиболее удачных процессоров последнего времени. Однако прошивка для материнских плат AMD AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 с SMU 84.79.204 непреднамеренно отключала ядра на чипах с двойным CCD. Обновленная прошивка AMD с новым SMU 84.79.210, по-видимому, решила эту проблему.

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Предыдущая прошивка вызывала снижение производительности на образцах Ryzen 5 7600X с двумя CCD, поскольку деактивировала Core0. В некоторых случаях система сразу не запускалась, потому что прошивка пыталась загрузиться с одного CCD. Предположительно, пострадали и другие чипы Ryzen 7000. В любом случае AMD быстро обнаружила проблему, и ее партнеры, в том числе ASRock, Asus и Gigabyte, удалили проблемную прошивку со страниц поддержки материнских плат X670 и B650.

MSI put back AGESA 1.0.0.4 BIOS with new SMU 84.79.210. New SMU fixes boot issue with very few 6-core & 12-core Raphael CPUs that are «downcored» from 2-CCD chip, with both Core0 & Core7 disabled. pic.twitter.com/Ru8jScN7oY — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) January 12, 2023

Согласно информации chi11eddog, чипмейкер уже разослал своим партнерам обновленную прошивку. Версия AGESA остается прежней, однако AMD обновила блок управления системой (SMU), который управляет различными аспектами процессора, такими как тактовая частота, напряжение и ограничения мощности.

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Отличить новую прошивку от предыдущей можно по версии SMU. Старая прошивка имела SMU 84.79.204, тогда как новая прошивка использует SMU 84.79.210. Компания MSI выпустила новейшую прошивку для материнских плат для AMD серии 600. Прошивка все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому обновляйте ее на свой страх и риск.

Микрокод AGESA 1.0.0.4 важен, поскольку он поддерживает недавно анонсированные процессоры AMD Ryzen 7000 без индекса X и Ryzen 7000 X3D с 3D V-Cache, которые ожидаются в феврале.

Источник: Tom’s Hardware