AMD исправила прошивку для материнских плат, отключавшую ядра у процессоров Ryzen 5 7600X – пока только в бета-версии

Ryzen 5 7600X – один из наиболее удачных процессоров последнего времени. Однако прошивка для материнских плат AMD AGESA ComboAM5PI 1.0.0.4 с SMU 84.79.204 непреднамеренно отключала ядра на чипах с двойным CCD. Обновленная прошивка AMD с новым SMU 84.79.210, по-видимому, решила эту проблему.

Предыдущая прошивка вызывала снижение производительности на образцах Ryzen 5 7600X с двумя CCD, поскольку деактивировала Core0. В некоторых случаях система сразу не запускалась, потому что прошивка пыталась загрузиться с одного CCD. Предположительно, пострадали и другие чипы Ryzen 7000. В любом случае AMD быстро обнаружила проблему, и ее партнеры, в том числе ASRock, Asus и Gigabyte, удалили проблемную прошивку со страниц поддержки материнских плат X670 и B650.

MSI put back AGESA 1.0.0.4 BIOS with new SMU 84.79.210. New SMU fixes boot issue with very few 6-core & 12-core Raphael CPUs that are «downcored» from 2-CCD chip, with both Core0 & Core7 disabled. pic.twitter.com/Ru8jScN7oY

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) January 12, 2023