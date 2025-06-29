Ultra Turbo Mode на материнских платах Gigabyte улучшает производительность в играх на 35%

Gigabyte анонсировала «революционную» функцию повышения производительности Ultra Turbo Mode для своей линейки материнских плат Z890 под процессоры Intel Core Ultra 200S Arrow Lake.

Речь идет о настройках BIOS, которые повышают производительность путем точной настройки процессора, частоты памяти, задержки и ограничений питания. По словам Gigabyte, режим обеспечивает улучшение игровой производительности до 35%. Кроме того, эта функция дает прирост в быстродействии памяти DDR5 до 68% в тесте AIDA64. Во время тестирования режим Ultra Turbo обеспечил прирост FPS на 35% в Hitman 3: Dartmoor.

Концептуально это развитие профиля Intel 200 Boost, с дополнительными настройками и улучшением в BIOS. Intel представила профиль разгона 200S Boost и оптимизацию производительности Intel (IPO) для еще в апреле с целью безопасного разгона с помощью BIOS материнской платы с полным гарантийным покрытием.

Ранее сайт Tom`s Hardware протестировал режим 200S Boost и констатировал незначительное повышение производительности до 7,5%, благодаря автоматическому применению профилей разгона памяти. Пресет также улучшает внутреннюю коммуникацию между чипами и увеличивает тактовую частоту ключевых интерфейсов, включая Next Generation Uncore (NGU) с 2,6 ГГц до 3,2 ГГц, а также Die-to-Die (D2D) с 2,1 ГГц до 3,2 ГГц. Применение профиля привело к приросту производительности в играх от 3,7% до 11,6% в зависимости от игры.

В отличие от предложения Intel, режим Gigabyte Ultra Turbo от имеет три отдельных профиля производительности, которые оптимизированы для различных рабочих нагрузок и случаев использования. LV1 Intel 200S Boost, как следует из названия, предлагает улучшения, основанные на профиле Intel 200S Boost. Режим LV2 Turbo включает дополнительные профили разгона процессора и памяти, настроенные Gigabyte для обеспечения «агрессивной оптимизации» для игр и общей производительности. Режим LV3 Extreme высвобождает максимальный потенциал компонентов системы, хотя компания не указывает связанные с ним настройки.

Ultra Turbo Mode доступен в виде обновления BIOS материнских плат Gigabyte серии Z890. Сейчас компания предлагает около 20 материнок Z890. Производитель отмечает, что режимы лучше всего будут работать с процессорами Intel Core Ultra 200S с индексом, как Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K.