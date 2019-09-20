Американский стартап представил стильный электроскутер Karmic OSLO с запасом хода 30 км и стоимостью от $1,499

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Американский стартап Karmic представил электрический скутер Karmic OSLO, который выглядит так, как будто его разработал в недрах Apple сам Джони Айв. При этом это не очередной рендер или концепт, а вполне реальное устройство, которое уже можно предзаказать на платформе Kickstarter по цене от $1,499.

По формату Karmic OSLO представляет собой нечто среднее между электровелосипедом и электроскутером, приправленное футуристичным дизайном. Рама из гидроформированного алюминия скрыта под стильными черно-белыми панелями из термопластика, что обеспечивает необходимую прочность и привлекательный внешний вид.

У скутера есть удобное сиденье, педали и «ручка газа», так что он позволяет занять комфортное положение, ускориться до нужной скорости, а при необходимости — даже покрутить педали (чтобы увеличить запас хода или получить необходимую долю дневной активности). Электродвигатель мощностью всего 250 Вт (45 Нм) позволяет разогнаться до 32 км/ч (20 миль/ч) без помощи пользователя, при этом компания работает над более производительной версией мощностью 500 Вт (65 Нм).

Батарея емкостью 0,48 кВтч обеспечивает запас хода до 32 км (20 миль), что относит модель к американскому классу «Class 2 E-bike». Скутер располагает широкими шинами, интегрированной передней и задней светотехникой, гидравлическими тормозами, подставкой и LCD-дисплеем.

На Kickstarter компания Karmic рассчитывает собрать $200,000, однако пока на ее призыв отозвалось только 18 бэкеров, собравших менее $17,000. Первые образцы обещают доставить клиентам летом 2020 года.

Источник: Electrek