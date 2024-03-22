Новости IT-бизнес 22.03.2024 в 07:30 comment views icon

Америка против Apple: масштабный антимонопольный процесс начался в США

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Америка против Apple: масштабный антимонопольный процесс начался в США

Министерство юстиции США обвинило компанию Apple в незаконной монополии на рынке смартфонов в новом масштабном антимонопольном иске, который имеет целью ощутимо изменить Apple iPhone.

Министерство юстиции вместе с 16 генеральными прокурорами штатов и округов обвиняет Apple в необоснованном повышении цен для потребителей и разработчиков из-за того, что пользователи склонны к доверию ее телефонам. Стороны утверждают, что Apple выборочно накладывает договорные ограничения на разработчиков и скрывает важные способы доступа к телефону, чтобы предотвратить возникновение конкуренции.

«Apple использует свою монополию, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малых предприятий и торговцев, в частности», — отмечает Министерство юстиции.

Правительство указывает на несколько способов, с помощью которых Apple незаконно сохраняет свою монополию:

  • Подавление «суперприложений», которые охватывают множество различных приложений и нарушают привязанность к iOS, облегчая пользователям iPhone переход на другие устройства
  • Блокировка потоковых облачных приложений, в том числе в играх, которые ведут к уменьшению потребности в более дорогом устройстве
  • Нарушение качества обмена сообщениями между iPhone и конкурентными платформами, такими как Android
  • Ограничение функциональности смарт-часов сторонних производителей с помощью iPhone и усложнение для пользователей Apple Watch перехода с iPhone из-за проблем совместимости
  • Запрет сторонним разработчикам создавать альтернативные цифровые кошельки с функцией единоразовой оплаты для iPhone

«В течение многих лет Apple отвечала на угрозы конкуренции, вводя ряд договорных правил и ограничений, которые позволяли Apple навязывать потребителям более высокие цены, налагать более высокие комиссии на разработчиков и создателей, а также тормозить конкурентные альтернативы», — заявил руководитель антимонопольного отдела Министерства юстиции Джонатан Кантер.

Правоохранительные органы просят суд запретить Apple использовать свой контроль над распространением приложений для препятствования кроссплатформенным технологиям, таким как суперприложения и облачные потоковые приложения, запретить ей использовать закрытые API для подрыва кроссплатформенных технологий обмена сообщениями, умных часов и цифровых кошельков, и не допускать использования условий контрактов с разработчиками, производителями аксессуаров, потребителями или другими лицами для получения, поддержки, расширения или закрепления монополии. Они также требуют от суда любых других мер, необходимых для восстановления конкуренции.

Web design.
Швидкий початок кар'єри у сфері IT! Опануйте професію веб-дизайнера — почніть самостійно керувати своїм часом й отримувати високий дохід вже за 9 тижнів.
Дізнатися більше

На пресс-конференции в четверг, где было объявлено об иске, заместитель главы Министерства юстиции Лиза Монако заявила, что Apple «задушила целую отрасль» путем перехода от «революционизации рынка смартфонов к остановке его развития». Кантер добавил, что Apple была «существенным бенефициаром» иска Министерства юстиции против Microsoft более 20 лет назад, и это дело направлено на «защиту конкуренции и инноваций для следующего поколения технологий».

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд признал дисбаланс ресурсов, с которым сталкивается правительство, сталкиваясь с компанией стоимостью в триллионы долларов. «Когда у вас есть учреждение с большими ресурсами, которые, по нашему мнению, наносят ущерб американской экономике и американскому народу, для нас важно распределить наши ресурсы для защиты американского народа», — сказал Гарленд. «И это, конечно, тот случай, когда отдельные американцы не имеют возможности защитить себя».

В своем заявлении представитель Apple Фред Сейнс сказал, что иск «угрожает тому, кто мы есть, и принципам, которые выделяют продукты Apple на рынках с жесткой конкуренцией. В случае успеха это помешает нашей способности создавать технологию, которую люди ожидают от Apple — где аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги пересекаются. Это также создаст опасный прецедент, позволяя правительству взять на себя тяжелую руку в разработке технологий для людей. Мы считаем, что этот иск не соответствует фактам и закону, и мы будем решительно защищаться от него».

Apple планирует прекратить дело, сообщил представитель Apple журналистам во время брифинга в нескольких СМИ в четверг.

Источник: The Verge

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить