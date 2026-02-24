Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock

В США граждане массово уничтожают камеры наблюдения Flock, поскольку они считывают номера на автомобилях и помогают миграционной службе ICE.





По информации автора статьи «Blood in the Machine» Брайана Мерчанта, сообщения о выходе из строя и повреждении камер Flock массово поступают из Лас-Месы в Калифорнии. Буквально несколько недель назад горсовет согласовал продолжение установки этих камер в городе, несмотря на то, что большинство горожан выступают против этого решения. Местный отчет демонстрирует, что большинство представителей горсовета выступали против установки этих камер из-за беспокойства жителей относительно собственной конфиденциальности.

Другие случаи вандализма распространяются от Калифорнии и Коннектикута до Иллинойса и Вирджинии. В Орегоне 6 камер для сканирования номерных знаков на столбах были срезаны. По меньшей мере одна из них была разрисована с помощью баллончика. Злоумышленники даже оставили записку: «Ха-ха-ха, получите по заслугам, вы, выслеживающие ублюдки».

По данным проекта DeFlock, который составляет карты камер для регистрации номерных знаков, в США сейчас установлено около 80 тыс. подобных устройств. Десятки городов уже отказались от использования Flock. Некоторые управления полиции заблокировали доступ федеральным органам к собственным ресурсам.

Flock — стартап из Атланты, который в прошлом году оценивался в $7,5 млрд. Он занимается производством камер для регистрации номерных знаков. Компанию неоднократно критиковали за предоставление федеральным властям доступа к широкой сети камер считывания номерных знаков и к базам данных. Миграционная служба все чаще использует эти данные для проведения рейдов на фоне жесткой миграционной политики президента США Дональда Трампа.





Камеры Flock позволяют отслеживать перемещение людей и фиксируют время перемещения. Flock утверждает, что не передает данные напрямую ICE, но сообщения указывают на то, что местная полиция предоставляла федеральным властям доступ к камерам Flock и ее базам данных.

Ранее мы писали, что китайская Anker платит за видео краж с камер Eufy — реальные и инсценированные. Между тем с конца прошлого века ведется разработка отслеживающей технологии типа «умной пыли».

