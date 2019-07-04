АМКУ порекомендовала мобильным операторам изменить 28-дневные тарифы, так как они могут вводить абонентов в заблуждение





Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен заявила, что АМКУ рекомендовал мобильным операторам «большой тройки» изменить тарифы с расчетным периодом в четыре недели, так как они несут признаки недобросовестной конкуренции. Об этом Мария Процишен написала на своей facebook-странице.

«Сегодня после обсуждения Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Речь идет об установлении расчетного периода пакета услуг в 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами, в частности, в каждом тарифном плане / пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день, и воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушений в будущем. О рассмотрении и способе выполнения рекомендаций операторы сообщат в Комитет в 30-дневный период и мы будем оценивать степень их выполнения. А сейчас я все же надеюсь, что в ближайшее время операторы откорректируют ситуацию в этой сфере, поскольку все три комании признали, что есть неоднозначности и проблематика в этой плоскости» — отметила Мария Процишен.

Напомним, что осенью прошлого года АМКУ открыл дела по расчетному периоду в новых тарифах мобильных операторах: в прошлом году они массово переводили абонентов на тарифы с абонплатой за 4 недели вместо месяца. Таким образом абонентам пришлось платить не 12 а 13 раз в год, а оплачивать услуги стало не очень удобно, так как дата оплаты стала «плавающей».

Весной текущего года АМКУ провел дополнительное слушание, в ходе которого операторы большой тройки смогли высказать свою позицию по данному делу.

Источник: АМКУ