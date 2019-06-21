АМКУ: Мобильные операторы признали, что проблема с 28-дневными тарифами существует и готовы частично отказаться от них

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Мобильные операторы признали проблему 28-дневных тарифов и готовы их убрать или частично оставить, предложив альтернативные месячные тарифы. Об этом на Facebook написала государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен, сообщает издание Liga.net.

«Рассматривали сегодня комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива — каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят убирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц», — написала она.

По словам Процишен, операторы даже готовы в каждом тарифном плане указывать стоимость за один день пользования тарифом, чтобы абоненты могли сравнивать. Окончательное решение по этому делу АМКУ примет 27 июня, а пока объявлен перерыв.

«Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента!» — подчеркнула Процишен.

Напомним, что осенью прошлого года АМКУ открыл дела по расчетному периоду в новых тарифах мобильных операторах: в прошлом году они массово переводили абонентов на тарифы с абонплатой за 4 недели вместо месяца. Таким образом абонентам пришлось платить не 12 а 13 раз в год, а оплачивать услуги стало не очень удобно, так как дата оплаты стала «плавающей».

Весной текущего года АМКУ провел дополнительное слушание, в ходе которого операторы большой тройки смогли высказать свою позицию по данному делу.

Источник: Liga.net