Аналитик Bernstein советует Apple присмотреться к покупке анонимного поисковика DuckDuckGo, чтобы не пришлось плясать под дудку Google или Microsoft





Google платит Apple большие деньги, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на iPhone и iPad — по некоторым оценкам, выплаты достигают $8 млрд в год. В свою очередь Google получает немалую рекламную выручку благодаря сотрудничеству с Apple — около $25 млрд. Казалось бы, для Apple, которая не имеет собственной поисковой системы, это весьма неплохая сделка, учитывая популярность поисковика Google. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. И сейчас аналитик Bernstein Тони Сакконаги сделал весьма интересное заявление на эту тему.

В эфире CNBC аналитик Bernstein заявил, что Google готова платить такие деньги, поскольку боится, что в противном случае перейдет на конкурирующий поисковик Microsoft Bing. Но идеальным вариантом для компании Apple, по мнению аналитика, является покупка сторонней компании, которая даст ей немного пространства для маневра в будущем при очередном пересмотре условий сделки.

По мнению аналитика Bernstein, Apple определенно стоит присмотреться к поисковику DuckDuckGo (известен тем, что не отслеживает активность пользователей). По оценке аналитика, покупка DuckDuckGo обошлась бы Apple меньше, чем в $1 млрд. И оно идеально согласуется один из фундаментальных принципов Apple «приватность пользователей прежде всего», о чем компания не устает напоминать при каждом удобном случае.

Как отмечает Phonearena, по состоянию на май DuckDuckGo занимал 1,35% рынка США против 88.16% у Google и 6,51% у Bing. В то же время в начале года мы слышали про успехи DuckDuckGo в ЕС, где он оказался самым популярным альтернативным поисковиком среди пользователей Android.

Источник: CNBC и Phonearena