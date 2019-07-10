Аналитики: Apple нарастит доходы от сервисов, но продажи iPhone могут оставаться слабыми до второй половины 2020 года





По предварительным данным, в третьем квартале выручка компании Apple от предоставления сервисов возрастет. Причиной тому называют увеличение доходов от магазина приложений и возобновление роста в Китае. Это критически важные отрасли, так как компания сталкивается с насыщением рынка смартфонов, что приводит к снижению доходов от продажи устройств.

Apple всё больше внимания уделяет направлению сервисов, которое включает продажи в iCloud, App Store и других направлениях бизнеса. Во втором квартале 2019 года сервисы принесли 20% от общей суммы дохода. Для сравнения, в аналогичном периоде предыдущего года этот показатель составлял 16%. Главным источником доходов в этом сегменте является магазин App Store, который по итогам 2018 года принёс компании доход в сумме $37,1 млрд. Аналитик компании Evercore Амит Дарьянани ожидает, что общий доход App Store в третьем квартале вырастет на 18% до $9 млрд. Apple должна опубликовать квартальные результаты 30 июля.

Вместе с тем, Apple всё ещё получает более 50% своего дохода от продаж iPhone. Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что потребители не будут активно обновлять свои iPhone до тех пор, пока Apple не выпустит смартфон с поддержкой 5G во второй половине 2020 года.

Источник: reuters