Opera встраивает ChatGPT в боковую панель браузера — с ИИ-функцией, которая предоставит сокращенное содержание страницы

Opera тестирует функцию сокращения на базе искусственного интеллекта, которая генерирует список с основными тезисами содержания веб-страниц и статей. Функция под названием «shorten» является частью более широких планов компании по интеграции ИИ-инструментов в свой браузер, подобно тому, что Microsoft делает с Edge.

Как показано в демонстрации Opera, активировать функцию можно, нажав кнопку “shorten” справа от адресной строки. Далее слева появится боковая панель ChatGPT, которая сгенерирует основные тезисы статьи или веб-страницы.

Объявление Opera появилось через несколько дней после того, как Microsoft представила обновленные Bing и Edge, работающие на основе искусственного интеллекта. В то время как поисковая система предложит доступ к чату с искусственным интеллектом, который дает ответы на запросы со ссылками, Edge получит ИИ-инструмент, который подобно Opera сможет подытоживать содержимое веб-страницы или статьи, а также генерировать текст для публикаций в социальных сетях и т.д.

Ранее на этой неделе Google также продемонстрировала свой чат-бот на базе ИИ для поисковика Bard. Он пока недоступен для пользователей, но отметился тем, что предоставил в рекламном видео ошибочные результаты.

«Мы рады видеть быстрое развертывание программ разработчиков для таких решений, как Google Bard, например, и начинаем создавать новые возможности для просмотра веб-страниц, которые совсем недавно казалось невозможными», — говорит Пер Веттердал, руководитель отдела стратегического партнерства и ИИ-экосистемы Opera.

В настоящее время функция ИИ-сокращения доступна не всем, но, по словам вице-президента по маркетингу и коммуникациям Opera Яна Стендела, «очень скоро» ее запустят во всех браузерах Opera.

Компания также работает над другими функциями на основе искусственного интеллекта, которые «усилят» опыт просмотра веб-страниц, и планирует добавить «популярные ИИ-сервисы для создания контента» на боковую панель.

Источник: The Verge