ИИ Opera на основе ChatGPT и ChatSonic может резюмировать тексты, давать подсказки, отвечать в соцсетях и рисовать по текстовому описанию

Всего через несколько недель после того, как Microsoft запустила чат-бот на базе GPT-4 в браузере Edge, Opera последовала этому примеру и интегрировала ИИ на базе ChatGPT и ChatSonic в десктопные браузеры Opera и Opera GX. По словам компании, новые инструменты работают в раннем доступе на всех настольных вариантах браузера.

Opera также запускает функцию генерации ИИ-подсказок при выделении текста на веб-сайте или его вводе. Чат-боты Opera также могут резюмировать текст статьи, писать сообщения в социальных сетях или помогать придумывать идеи с помощью подсказок. Заинтересованные пользователи должны вручную включить подсказки ИИ в меню настроек.

Компания, принадлежащая китайскому консорциуму, интегрирует чат-бот в боковую панель браузера. В то время как ChatGPT может работать с текстом, бот ChatSonic, работающий на GPT-4, позволяет пользователям генерировать изображения из введенного текста.

«Контент, созданный искусственным интеллектом, меняет правила игры в Интернете. Наша цель – использовать эти технологии, чтобы дать пользователям новые суперспособности просмотра интернета, переосмыслив то, как они учатся, создают и исследуют. Opera активно расширяет свою программу искусственного интеллекта в AIGC для браузерных, новостных и игровых продуктов с помощью собственных решений, а также новых и существующих партнерских отношений», — говорится в заявлении директора по продуктам Opera Джоанны Чайки.

Компания планирует в будущем объявить о дополнительных функциях ИИ, которые будут работать на ее собственной модели, основанной на GPT.

Источник: TechCrunch