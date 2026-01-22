Новости Крипто 22.01.2026 comment views icon

Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года

Шадрин Андрей

Автор новостей

Американский венчурный финтех Andreessen Horowitz (a16z) опубликовал перечень «17 великих криптоидей на 2026 год», в котором обозначили ключевые направления развития индустрии. В фокусе — стейблкоины, токенизация, ИИ-агенты, приватность и превращение интернета в финансовую инфраструктуру.

  1. Лучшие on- и off-ramps для стейблкоинов. В 2025 году объем транзакций в стейблкоинах достиг около $46 трлн, что более чем в 20 раз превышает PayPal и приближается к ACH в США. Новые платформы соединяют цифровые доллары с локальными платежными системами, карточками и QR-сетями.
  2. Крипто-нативная токенизация RWA крипто-нативная токенизация. Вместо прямого переноса акций или товаров ончейн a16z ожидает роста синтетических инструментов, в частности перпетуальных деривативов с более глубокой ликвидностью.
  3. Ончейн-оригинация вместо простой токенизации. Долговые активы и кредиты должны создаваться сразу ончейн, а не возникать оффчейн и только потом токенизироваться, что снижает расходы и повышает доступность.
  4. Стейблкоины как апгрейд банковских леджеров. Банки используют токенизированные депозиты и облигации для запуска новых продуктов без переписывания устаревших core-систем на COBOL.
  5. Интернет становится банком. Смартконтракты и новые протоколы позволяют мгновенные расчеты между пользователями и агентами без кастодианов, бирж и банков.
  6. Массовое управление капиталом. Токенизация, DeFi-инструменты и AI делают активное портфельное управление доступным для розничных инвесторов, а не только для состоятельных клиентов.
  7. Переход от KYC к KYA. ИИ-агенты нуждаются в криптографических идентификаторах, которые фиксируют ответственность, ограничения и связь с владельцем.
  8. ИИ как инструмент полноценных исследований. Модели все активнее применяются в математике, науке и безопасности, включая анализ смарт-контрактов.
  9. «Невидимый налог» ИИ на открытый веб. AI-агенты потребляют контент, обходя рекламные и подписные модели, что требует новых схем компенсации через микроплатежи и атрибуцию.
  10. Приватность как главный защитный барьер. Блокчейны со встроенной приватностью формируют сильные сетевые эффекты и снижают мобильность пользователей между цепями.
  11. Децентрализованный мессенджинг. Будущие протоколы обмена сообщениями должны работать без частных серверов и быть устойчивыми к государственному и корпоративному давлению.
  12. Secrets-as-a-service. Ончейн-управление доступом к чувствительным данным становится критическим для финансов, медицины и токенизации реальных активов.
  13. Рынки прогнозов как инфраструктура. Они переходят от нишевых продуктов к инструментам принятия решений и саморасчетов в реальном времени.
  14. Масштабирование через SNARK-технологии. Доказательства с нулевым разглашением становятся базой для производительности и приватности.
  15. Новые стандарты безопасности для агентских систем. С ростом автономных агентов растет потребность в формализованном контроле рисков.
  16. Активы как цифровая инфраструктура. Финансовые инструменты постепенно превращаются в базовые строительные блоки интернета.
  17. Переход к массовому использованию. Криптоиндустрия движется от экспериментов к практическому внедрению в повседневных сервисах.
Данные: a16zcrypto

Подобный обзор a16z crypto публиковала и в прошлом году — с прогнозами на 2025 год. Часть ключевых тезисов уже оправдалась: рост роли L2-решений, активное развитие restaking-моделей, институционализация стейблкоинов и усиление интереса к onchain-финансам со стороны традиционных компаний. Это добавляет веса нынешним прогнозам фонда.

Источник: a16zcrypto.com

arrow left
arrow right
