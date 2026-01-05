10+1 прогноз Bitwise: что ждет крипторынок в 2026 году

Инвестиционно-исследовательская компания BitwiseInvest опубликовала свои традиционные криптопрогнозы на 2026 год. В нем аналитики предполагают, что биткоин, эфир и солана установят новые исторические максимумы, ставки на Polymarket существенно вырастут, а криптоакции превзойдут технологические акции. Bitwise отмечает, что как и все прогнозы, это не гарантии, а лишь лучшая обоснованная оценка. Будущее является сложным и условным, и то, оправдаются ли эти прогнозы именно в таком виде, будет зависеть от многих факторов.

1. Биткоин сломает четырехлетний цикл и установит новые исторические максимумы

Почему? Такие факторы, как халвинг биткоина, циклы процентных ставок и криптобумы и обвалы, вызванные кредитным плечом, стали слабее, чем в предыдущих циклах. Вход в сектор таких институтов, как Citi, Morgan Stanley, WellsFargo и MerrillLynch, аллокации в спотовые ETF и развитие ончейн-инфраструктуры ускорятся в 2026 году. Про-криптовалютный сдвиг в регулировании и в дальнейшем будет позволять компаниям быстрее внедрять криптоактивы.

2. Биткоин будет менее волатильным, чем NVIDIA

В течение всего 2025 года биткоин был менее волатильным, чем NVIDIA – об этом уже сообщалось. Если посмотреть шире, видно, что волатильность биткоина стабильно снижается в течение последних 10 лет. Это смещение отражает фундаментальное снижение рискованности биткоина как инвестиции и диверсификацию его инвесторской базы благодаря традиционным инструментам, таким как ETF. В Bitwise ожидают, что эта тенденция сохранится и в 2026 году.

3. ETF выкупят более 100% нового предложения биткоина, эфира и соланы

Это уже происходит и будет происходить в дальнейшем на фоне роста институционального спроса. С момента запуска крипто-ETF в 2024 году биткоин-ETF приобрели 710 777 BTC. За тот же период сеть биткоина выпустила только 363 047 новых BTC. В BitwiseInvest говорят, что 2026 год станет годом, когда большинство институциональных инвесторов сможет получить доступ к крипто-ETF.

Кроме того, MorganStanley, MerrillLynch и Vanguard Group недавно одобрили работу с крипто-ETF для розничных инвесторов. Глядя в 2026 год, специалисты в криптовалюте довольно точно понимают, какой объем нового предложения выйдет на рынок. По текущим ценам эксперты Bitwise ожидают примерно 166 000 BTC ($15,3 млрд), 960 000 ETH ($3,0 млрд) и 23 000 000 SOL ($3,2 млрд). BitwiseInvest считает, что ETF выкупят больше, чем эти объемы, для каждого из активов.

4. Криптоакции превзойдут технологические акции

Технологические акции показали сильный рост — +140% за последние 3 года, но криптоакции растут еще быстрее. Индекс Bitwise Crypto Innovators 30 — индекс компаний, обеспечивающих базовую инфраструктуру и сервисы для торговли, хранения и поддержки криптоактивов и их платформ — вырос на 585% за тот же период. Ожидается, что эта тенденция продолжится в 2026 году благодаря потенциалу новых источников дохода, M&A-активности и благоприятной регуляторной среде.

5. Открытый интерес на Polymarket установит новый исторический максимум

Объемы сделок на Polymarket превысят уровни выборов 2024 года. Этому есть три причины. Первая — открытие рынка США. Polymarket, уже хорошо известный в США, ожидает резкого всплеска активности в 2026 году после открытия доступа для американских пользователей — со ставками на политику, экономику, спорт и поп-культуру.

Вторая — институциональная поддержка и реализация Polymarket масштабируется после инвестиции на $2 млрд от Intercontinental Exchange, заключение лицензионного соглашения с NHL и интеграции данных непосредственно в Google Finance.

Третья причина — новые рынки: хотя изначально популярность Polymarket обеспечила политика, платформа стабильно растет в сегментах спорта, поп-культуры, крипто и экономики. С приближением политического цикла в США Polymarket в 2026 году будет работать на полную во всех типах рынков

6. Стейблкоины обвинят в дестабилизации валюты развивающихся стран

Стейблкоины стремительно растут. Эти токенизированные версии доллара США (и других валют), в том числе USDT и USDC, в начале года имели рынок в $205 млрд. Сегодня это почти $300 млрд, и к концу 2026 года показатель может достичь $500 млрд. Другими словами, они становятся достаточно большими, чтобы иметь значение.

По мере того как крипто выходит в мейнстрим, мы ожидаем, что одна-две страны открыто обвинят стейблкоины в своих валютных проблемах. Конечно, они будут ошибаться: люди не переходили бы на стейблкоины, если бы национальная валюта была надежной. Но это не помешает им бить тревогу.

7. Ончейн-vaults подводят AUM

Что это такое? Условно — «ETF 2.0»: инвестиционные фонды, или «хранилища» (vaults), которые работают непосредственно в блокчейне и автоматически управляют криптоактивами с целью получения доходности. AUM (assets under management) — это общая стоимость активов, которыми управляют такие фонды.

Таким образом, ончейн-vaults демонстрируют рост с $0,1 млрд в 2024 году до пика $8,8 млрд в 2025-м. В 2026 году Bitwise ожидают приход волны высококачественных «кураторов». Прогноз: AUM удвоится, и Уолл-стрит обратит на это внимание.

8. Ethereum и Solana установят новые исторические максимумы

Это произойдет, если будет принят CLARITY Act, а вероятность этого высока. Аналитики Bitwise настроены очень оптимистично в отношении обоих активов, поскольку считают стейблкоины и токенизацию мегатрендами, а Ethereum и Solana — вероятно, главными бенефициарами этого роста – опять же, при условии принятия CLARITY Act.

9. Половина инвестиционных фондов Лиги Плюща будет инвестировать в криптовалюту

Речь идет о эндаументах — инвестиционных фондах ведущих университетов США, которые управляют пожертвованиями и формируют долгосрочный капитал учебных заведений. Лига Плюща (Ivy League) — это объединение восьми самых престижных частных университетов США, в частности Гарварда, Йеля, Принстона и Брауна, которые традиционно задают тренды для всего образовательного и финансового сектора.

Контекст, из которого это следует, следующий: Университет Брауна стал первым в Лиге Плюща, кто выделил аллокацию в $BTC, а Гарвард впоследствии сделал это в значительном объеме. Это важно, потому что эти фонды контролируют более $871 млрд; даже 1% аллокации в биткоин имел бы существенное влияние. Большее количество таких фондов в биткоине может привлечь пенсионные фонды, страховые компании и другие институты.

10. В США запустят более 100 ETF, связанных с криптоактивами

В октябре 2025 года SEC опубликовала универсальные стандарты листинга, позволяющие эмитентам запускать крипто-ETF по общему набору правил. Более четкая регуляторная дорожная карта в 2026 году, по нашему мнению, создает условия для массового запуска крипто-ETF в США.

БОНУС-ПРОГНОЗ: корреляция биткоина с акциями снизится

Многие считают, что биткоин тесно коррелирует с фондовым рынком, но данные свидетельствуют о другом. На основе скользящих 30-дневных корреляций, связь биткоина с S&P 500 редко превышала 0,50 — стандартную статистическую границу между «низкой» и «средней» корреляцией.

В любом случае в BitwiseInvest уверены, что в 2026 году корреляция биткоина с акциями будет ниже, чем в 2025-м. Ожидается, что специфические для крипто факторы — регуляторный прогресс и институциональное внедрение — будут толкать крипторынок вверх, даже если акции будут сталкиваться с проблемами оценки и краткосрочного экономического роста.

Заключение

Совокупно, прогнозы Bitwise описывают 2026 год как фазу структурного взросления крипторынка, а не очередной спекулятивный цикл. Ключевую роль в этом сценарии играют институциональные деньги — через ETF, университетские фонды, криптоакции и новые ончейн-инвестиционные продукты. Кроме того, принятие CLARITY Act и стандартизация правил для ETF непосредственно повлияют на спрос на Bitcoin, Ethereum и Solana. Также растет роль прикладных криптосегментов — от стейблкоинов к prediction-маркетам, которые выходят за пределы нишевого использования. Вместе это формирует сценарий, при котором крипто все больше интегрируется в традиционную финансовую систему, сохраняя при этом собственные драйверы роста.

