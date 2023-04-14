Animated Drawings — ИИ-проект Meta с открытым кодом, который превратит ваши дудлы в анимацию

Meta предлагает разработчикам открытый код и набор данных из 180 000 изображений к ИИ-проекту Animated Drawings, который поможет анимировать обычные рисунки.

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Впервые веб-версия инструмента была выпущена в 2021 году командой Fundamental AI Research (FAIR). Пользователи могут загрузить свой рисунок человекообразного персонажа или выбрать одну из доступных в демонстрации фигур. При использовании авторского дудла появляется предложение дать согласие на использование рисунка для обучения модели – но инструмент можно опробовать и без подтверждения этого запроса.

Далее нужно выделить определенные точки на нарисованном персонаже – скорректировать их можно с помощью ручки и ластика. После подтверждения вам предоставят анимированную версию эскиза. Можно выбрать несколько доступных категорий: простая ходьба, танцевальные движения, прыжки и смешная анимация.

Animated Drawings использует модели обнаружения объектов, модели оценки позы и методы сегментации изображений для создания цифровой версии рисунка. Затем инструмент обращается к традиционной компьютерной графике для деформации и анимации изображения.

Демоверсия доступна в течение нескольких месяцев, и за это время пользователи предоставили разрешение Meta на использование более 1,6 миллиона изображений для учебных целей. Некоторые загружали логотипы компаний, персонажей из аниме, фото рыб или чучел животных – несмотря на то, что инструмент предполагает работу только с человекоподобными персонажами рисунков.

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В Meta говорят, что существует большой интерес к инструменту преобразования рисунков в анимацию, и уже поступают запросы на расширение набора инструментов – в частности, добавление звуковых эффектов или функции наложения текста. Компания разработала проект с открытым кодом и открытым набором данным.

«Выпуск модели с открытым исходным кодом дает разработчикам отправную точку для расширения проекта, способствуя культуре инноваций и сотрудничества в сообществе», — пишет Meta в своем блоге.