Анонс Samsung Galaxy S23 Ultra получил SoC Snapdragon 8 Gen 2, камеру на 200 Мп и цену от $1200 (58 тыс. грн в Украине)

Компания Samsung представила свой наиболее продвинутый смартфон флагманской серии Galaxy S23 – Samsung Galaxy S23 Ultra. Новинку можно назвать доработанной версией Galaxy S22 Ultra, так как нововведений в устройстве не так уж и много. Тем не менее это топовое решение в линейке Samsung с самыми передовыми характеристиками.

Пожалуй, одним из наиболее существенных новшеств при смене поколений является переход от 108-мегапиксельной основной камеры к 200-мегапиксельной. Камера способна работать в режимах 200 Мп, 50 Мп или 12 Мп. Последний позволяет объединять 16 соседних пикселей в один для захвата большего количества света при съёмке в условиях слабой освещённости. Вместе с тем улучшена работа оптической системы стабилизации изображения. Теперь она способна компенсировать смещения объектива до 3 градусов против 1,5 градуса в предыдущем поколении.

Остальные три задние камеры не претерпели существенных изменений. Пользователям предлагаются 12-мегапиксельная сверхширокугольная камера, а также 10-мегапиксельные модули с 3- и 10-кратным оптическим увеличением. А вот разрешение фронтальной камеры уменьшилось и теперь составляет 12 Мп против 40 Мп в S22 Ultra.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Характеристики дисплея Samsung Galaxy S23 Ultra также остались большей частью неизменными. Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Изменения, в основном, затрагивают материалы и алгоритмы работы дисплея. Samsung заявляет о более энергоэффективных материалах и улучшенной адаптации изображения к более широкому диапазону условий освещения в течение дня. Как и ранее, поддерживается использование стилуса S Pen.

Ещё одно изменение в характеристиках Samsung Galaxy S23 Ultra – использование наиболее производительного процессора Snapdragon 8 Gen 2. Он должен обеспечить прирост производительности и энергоэффективности. Базовая версия теперь включает хранилище ёмкостью 256 ГБ – вдвое больше по сравнению с версией предыдущего поколения. Как и ранее, предлагаются версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Батарея не изменилась и имеет ёмкость 5000 мАч. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68.

Ещё одним малозаметным изменением является дизайн смартфона. Модель Galaxy S23 Ultra отличается от предшественника менее закругленными боковыми гранями и более плоскими лицевой и задней панелями. В этом году предлагаются фантомно-черный, лавандовый, зеленый и кремовый варианты цветового исполнения корпуса.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra уже доступен для предварительного заказа по цене от $1199,99 (цена в Украине от 57 999 грн). Фактические продажи начнутся 17 февраля.

Будь первым! Предзаказывай новинки Samsung на Comfy.ua и получай выгоду до 6000 гривен при покупке новых смартфонов S-серии или при обмене старого смартфона.