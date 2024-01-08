Анонс видеокарт NVIDIA RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 и RTX 4070S за $599

Презентация NVIDIA на CES 2024 стартует через несколько часов (18:00 по Киеву), но главный анонс фактически уже состоялся – все детали об обновленных видеокартах Ada Lovelace, серия GeForce RTX 40 Super, раньше времени слил Videocardz.

Как GeForce RTX 40, только Super

Характеристики и цены Super-видеокарт GeForce RTX 40-й серии уже давно не является какой-то тайной – спасибо, инсайдерам и профильным сайтам. Теперь же, когда появились таблицы и слайды из официальной презентации, можно заполнить пробелы и все подытожить. Если кратко, все недавние слили по отношению к линейке RTX 40 Super подтвердились: в нее вошли обновленные модели RTX 4080, RTX 4070 Ti и RTX 4070. Новая троица 3D-ускорителей отличается улучшенными характеристиками и более высокой производительностью по сравнению с уже хорошо знакомыми.

Цена RTX 4080 Super в США – $999, что на $200 меньше, чем на старте стоила оригинальная RTX 4080. А вот цены RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super остались на уровне оригинальных моделей видеокарт без приставки Super – $799 и $599 соответственно. Еще в конце прошлого года появились сообщения о прекращении производства GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti, и сейчас есть косвенное подтверждение — на одном из слайдов с обновленной линейкой эти модели не упоминаются. В то же время RTX 4070 останется и будет сосуществовать с RTX 4070 Super.

Super-видеокарты GeForce RTX 40-й серии отличаются прежде всего более высокой производительностью шейдерных блоков, тензорных ядер и RT-ядер, отвечающих за ускорение трассировки лучей. Этот упор трудно не заметить на слайдах выше. Но о ядрах CUDA у NVIDIA тоже не забыли: так в арсенале RTX 4080 Super имеется 10240 ядер CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X (23 Гбит/с), а штатный показатель Total Graphics Power (TGP) составляет 320 Вт. При этом NVIDIA уверяет, что RTX 4080 Super потребует около 246 Вт в играх и 15 Вт во время простоя. Что касается производительности, маркетологи NVIDIA обещают «4K Full RT Gaming и Super-Fast Gen AI», а также вдвое большую производительность, чем RTX 3080Ti.

Ступенью ниже расположится RTX 4070 Ti Super — с 8448 ядрам CUDA и 16-ГБ видеобуфером GDDR6X. Обновление подсистемы памяти, несомненно, является наиболее примечательной особенностью этого SKU – нам обещают «в 2,5 раза большую производительность, чем RTX 3070 Ti». Правда, эта оценка относится к поддержке DLSS Frame Generation в отдельных играх.

Наконец, RTX 4070 Super, которую можно смело назвать самым существенным обновлением в серии, ведь на 20% больше ядер, чем не-SUPER вариант. Количество ядер CUDA возросло до 7680 ядер и, вопреки некоторым слухам, подтверждено 36 МБ кэша L2, а не 48 МБ, как некоторые предполагали. Это соответствует размеру кэша L2 не-SUPER версии. Ожидается, что в среднем RTX 4070 Super потребляет 200 Вт во время игр и 11 Вт в режиме простоя. В NVIDIA говорят, что RTX 4070 SUPER превзойдет по производительности RTX 3090, но пока без конкретики.

Сравнить ключевые характеристики Super-видеокарта и оригинальных моделей можно в таблице:

Модели RTX 4070 Super и 4080 Super будут предлагаться в референсном дизайне Founders Edition, а эталонная версия RTX 40 Super действительно окрашена в черный глубокий цвет. В продажу видеокарты NVIDIA RTX 40 Super поступят в течение второй половины января: первой появится RTX 4070 Super 17 января, за ней 24 января выйдет RTX 4070 Ti Super, а 31 января к ним присоединится RTX 4080 Super. Когда новые видеокарты выйдут в Украине и сколько будут стоить, пока неизвестно.

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