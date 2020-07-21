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Анонсирован бюджетный смартфон realme c11 с 6,5-дюймовым экраном, процессором Helio G35 и батареей на 5000 мАч, в Украине его стоимость составит 2999 грн

Анонсирован бюджетный смартфон realme c11 с 6,5-дюймовым экраном, процессором Helio G35 и батареей на 5000 мАч, в Украине его стоимость составит 2999 грн

Анонсирован бюджетный смартфон realme c11 с 6,5-дюймовым экраном, процессором Helio G35 и батареей на 5000 мАч, в Украине его стоимость составит 2999 грн


Компания realme представила новый бюджетный смартфон realme c11, который отличается крупным 6,5-дюймовым экраном, емкой батареей на 5000 мАч и бюджетным ценником 2999 грн.

По словам создателей realme c11, дизайнеры новинки вдохновлялись творчеством гения абстрактной живописи Пита Мондриана. При этом корпус смартфона обработан по особой технологии, которая помогает сделать смартфон менее скользким, уменьшаеи восприимчивость поверхности к отпечаткам пальцев и при этом обеспечивает оригинальный эффект отражения света.

IPS-дисплей с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1560×720 точек отличается сверхдлинным соотношением сторон 20:9 и занимает 88,7% площади фронтальной панели благодаря фронтальной камере-капле.

В качестве аппаратной основы realme c11 используется восьмиядерный процессор Mediatek Helio G35, выполненный по 12 нм техпроцессу. Ядра ARM Cortex A53 работают на частоте до 2,3 ГГц, обеспечивая необходимый уровень производительности. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

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Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает обратный OTG, благодаря чему устройство можно использовать в качестве пауэрбанка, заряжая другие смартфоны и аксессуары. Полный заряд батареи позволяет непрерывно играть 12 часов, смотреть видео 21 часа, воспроизводить музыку 170 часов или находиться в режиме ожидания до 40 дней.

Двойная основная камера 13 Мп, f/2.2 + 2 МП, f/2.4 располагает автофокусом, светодиодной подсветкой, 4-кратным зумом, Nightscape Mode и поддержкой Full HD видеосъёмки. Фронтальная камера на 5 МП, f/2.4, 77.9° поддерживает функцию AI Selfie.

Работает смартфон realme c11 под управлением Android 10 с фирменной надстройкой realme UI. Стоимость новинки в Украине составляет 2999 грн.

realme C11 2/32GB Grey
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 2 999 грн
Предложений: 1
Сравнить цены

realme C11 2/32GB Green
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 2 999 грн
Предложений: 1
Сравнить цены

hotline.ua Анонсирован бюджетный смартфон realme c11 с 6,5-дюймовым экраном, процессором Helio G35 и батареей на 5000 мАч, в Украине его стоимость составит 2999 грнrealme C11 2/32GB Grey
2 999 - 2 999 грн
Сравнить цены
ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 10.0
Оперативная память, ГБ2
Встроенная память, ГБ32
Слот расширения+
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорMTK Helio G35 + PowerVR GE8320
Количество ядер8
Частота, ГГц2,3
Аккумулятор5000 мАч (несъемный)
Диагональ, дюймы6,5
Разрешение1560×720
Тип матрицыIPS
PPI270
Датчик регулировки яркости+
Особенности дисплеяполезная площадь: 88,7%, соотношение сторон: 20:9
Основная камера, Мп13 (f/2.2) + 2 (f/2.4)
Видеосъемка1920×1080 (30 к/с)
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп5
Wi-Fi802.11n
Bluetooth5.0
GPS+
IrDA
FM-радио+
Аудиоразъем+
NFC
Интерфейсный разъемMicro-USB
Высота, мм164.4
Ширина, мм75.9
Толщина, мм9.1
Вес, г196
Защита от пыли и влаги
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусапластик
Тип клавиатурыэкранный ввод
ЕщеАкселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения

Источник: realme

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