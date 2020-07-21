Анонсирован бюджетный смартфон realme c11 с 6,5-дюймовым экраном, процессором Helio G35 и батареей на 5000 мАч, в Украине его стоимость составит 2999 грн

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Компания realme представила новый бюджетный смартфон realme c11, который отличается крупным 6,5-дюймовым экраном, емкой батареей на 5000 мАч и бюджетным ценником 2999 грн.

По словам создателей realme c11, дизайнеры новинки вдохновлялись творчеством гения абстрактной живописи Пита Мондриана. При этом корпус смартфона обработан по особой технологии, которая помогает сделать смартфон менее скользким, уменьшаеи восприимчивость поверхности к отпечаткам пальцев и при этом обеспечивает оригинальный эффект отражения света.

IPS-дисплей с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1560×720 точек отличается сверхдлинным соотношением сторон 20:9 и занимает 88,7% площади фронтальной панели благодаря фронтальной камере-капле.

В качестве аппаратной основы realme c11 используется восьмиядерный процессор Mediatek Helio G35, выполненный по 12 нм техпроцессу. Ядра ARM Cortex A53 работают на частоте до 2,3 ГГц, обеспечивая необходимый уровень производительности. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает обратный OTG, благодаря чему устройство можно использовать в качестве пауэрбанка, заряжая другие смартфоны и аксессуары. Полный заряд батареи позволяет непрерывно играть 12 часов, смотреть видео 21 часа, воспроизводить музыку 170 часов или находиться в режиме ожидания до 40 дней.

Двойная основная камера 13 Мп, f/2.2 + 2 МП, f/2.4 располагает автофокусом, светодиодной подсветкой, 4-кратным зумом, Nightscape Mode и поддержкой Full HD видеосъёмки. Фронтальная камера на 5 МП, f/2.4, 77.9° поддерживает функцию AI Selfie.

Работает смартфон realme c11 под управлением Android 10 с фирменной надстройкой realme UI. Стоимость новинки в Украине составляет 2999 грн.

realme C11 2/32GB Grey

2 999 - 2 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 10.0 Оперативная память, ГБ 2 Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения + Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор MTK Helio G35 + PowerVR GE8320 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,3 Аккумулятор 5000 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,5 Разрешение 1560×720 Тип матрицы IPS PPI 270 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея полезная площадь: 88,7%, соотношение сторон: 20:9 Основная камера, Мп 13 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Видеосъемка 1920×1080 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 5 Wi-Fi 802.11n Bluetooth 5.0 GPS + IrDA — FM-радио + Аудиоразъем + NFC — Интерфейсный разъем Micro-USB Высота, мм 164.4 Ширина, мм 75.9 Толщина, мм 9.1 Вес, г 196 Защита от пыли и влаги — Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще Акселерометр; Датчик освещения; Датчик приближения

Источник: realme