Анонсирован смартфон LG G8X ThinQ и обновлённый чехол DualScreen с дополнительными дисплеями

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Компания LG подготовила к выпуску новый смартфон LG G8X ThinQ. В случае необходимости, данная новинка может предлагать опыт работы с двумя дисплеями, не используя дорогую технологию гибких дисплеев. Для этого применяется обновлённый чехол DualScreen с дополнительным экраном.

Сам смартфон LG G8X ThinQ получил 6,4-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ 2340×1080 точек. В верхней части экрана имеется небольшой каплеобразный вырез, в котором размещена 32-мегапиксельная Quad Bayer камера. Устройство получило сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Новинка несёт на борту процессор Snapdragon 855 (а не более новый Snapdragon 855+). Пользователям предлагается лишь одна конфигурация памяти, которая включает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Если имеющегося хранилища покажется недостаточно, то можно будет установить карту памяти microSD.

На задней панели смартфона LG G8X ThinQ расположена двойная камера. Главный модуль выполнен на базе 12-мегапиксельного 1/2,55-дюймового сенсора. Он дополнен объективом с диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом и оптической системой стабилизации изображения. Также пользователям доступен сверхширокоугольный модуль с 13-мегапиксельным сенсором и объективом с углом обзора 136 градусов f/2.4.

Обе панели смартфона LG G8X ThinQ покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 6. Устройство сертифицировано IP68 и соответствует требованиям 14 категорий стандарта MIL-STD 810G. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мАч. В новинке доступен 3,5-миллиметровый звуковой разъём и ЦАП QuadDAC. В этой модели дебютирует новая версия пользовательского интерфейса LG UX 9.0 на базе Android 9 Pie. Размеры аппарата составляют 159,3×75,8×8,4 мм.

Что касается нового аксессуара DualScreen, то он представляет собой чехол-книжку. Одна сторона чехла содержит посадочное место для смартфона, а вторая – содержит 6,4-дюймовый дисплей с такими же характеристиками, как у смартфона LG G8X ThinQ (включая вырез в верхней части). Что интересно, DualScreen содержит второй дисплей (третий, если использовать вместе со смартфоном). Он выполнен на базе 2,1-дюймовой монохромной OLED панели и расположен на внешней стороне, которая видна пользователю в закрытом состоянии чехла.

DualScreen можно использовать для одновременного отображения двух приложений рядом друг с другом, использования большой и удобной клавиатуры для ввода текста, отображения игровой клавиатуры. Чехол не содержит собственной батареи, он получает питание от аккумулятора смартфона через порт USB-C. Его масса составляет 134 г. И вместе с самим смартфоном (192 г) конструкция получится достаточно тяжёлой, как для мобильного устройства.

Информация о цене и сроках начала продаж смартфона LG G8X ThinQ и чехла DualScreen пока не сообщается.

Источник: gsmarena