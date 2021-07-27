Анонсирован защищённый смартфон Nokia XR20: Snapdragon 480, 5G, 4 года программной поддержки и цена $550

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Модельный ряд смартфонов Nokia пополнился новым «жизнеспособным» устройством Nokia XR20. Этот аппарат рассчитан на длительный срок службы как аппаратного, так и программного обеспечения.

Новинка выполнена в прочном корпусе, который обеспечивает высокий уровень защиты внутренних компонентов от возможных негативных последствий. Устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD810H и выдерживает падения с высоты до 1,8 метра. Также смартфон защищён от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Смартфон Nokia XR20 оснащён 6,67-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+. Экран характеризуется максимальной яркостью 550 нит. Сенсорная панель позволяет работать со смартфоном в перчатках или мокрыми руками. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 480, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность расширения хранилища с помощью карты памяти microSD. Устройство поддерживает связь 5G.

На задней панели смартфона Nokia XR20 расположена двойная камера. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного 1/2,25-дюймового сенсора и дополнен объективом с диафрагмой f/1.8. Также доступен сверхширокоугольный модуль с 13-мегапиксельным 1/3-дюймовым сенсором и объективом с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора, она обладает фиксированным фокусом и объективом с диафрагмой f/2.0.

В устройстве доступны стерео динамики с технологией улучшения звучания OZO, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса и дополнительная индивидуально настраиваемая кнопка. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4630 мАч. Производитель заявляет о двух днях автономности. Аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Смартфон Nokia XR20 работает под управлением операционной системы Android 11. Производитель обещает выпускать крупные обновления ОС на протяжении 3 лет и ежемесячные обновления безопасности на протяжении 4 лет.

Новый защищённый смартфон Nokia XR20 поступит в продажу с 24 августа. Рекомендованная розничная цена единственной конфигурации составляет $550. На выбор пользователей будут доступны синий (Ultra Blue) и серый (Granite Grey) варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: gsmarena