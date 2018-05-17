Анонсированы беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless с поддержкой aptX и Google Assistant

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Несмотря на то, что новоиспечённый смартфон OnePlus 6 всё ещё оснащён 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом, компания OnePlus всё же выпустила беспроводную версию своих наушников Bullets. Пара внутриканальных наушников объединена при помощи кабеля, а также могут крепиться друг к другу при помощи магнита, когда они не используются.

Наушники оснащены 9,2-миллиметровыми излучателями и технологией Energy Tubes, которая направляет звук непосредственно к барабанным перепонкам. Они изготовлены из неметаллического минерала и силикагеля, и OnePlus заявляет, что они передают более чистый и богатый звук. Заявлена поддержка aptX. Также в OnePlus Bullets Wireless реализована поддержка виртуального помощника Google Assistant. Для его активации нужно нажать и удерживать среднюю кнопку.

Кроме того, в новинке реализована собственная версия ускоренной зарядки Dash Charge. Всего за 10 минут можно зарядить наушники достаточным количеством энергии, чтобы потом прослушивать музыку на протяжении 5 часов. Полная зарядка обеспечивает до 8 часов автономной работы. Для подзарядки служит порт USB-C. Устройство защищено он плохих погодных условий.

Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless поступят в продажу с 5 июня по цене $69.

Источник: gsmarena