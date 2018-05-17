Смартфон OnePlus 6 представлен официально: SoC Snapdragon 845, двойная камера с оптической стабилизацией, до 256 ГБ флэш-памяти

Как и ожидалось, компания OnePlus официально представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 6. Устройство получило безрамочный дизайн, дисплей с выемкой в верхней части и корпус, изготовленный из металла и стекла.

Представленная модель оснащена 6,28-дюймовым Optic AMOLED дисплеем с разрешением 2280х1080 точек и соотношением сторон 19:9. Используемая матрица обеспечивает охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3. Экран занимает 84% лицевой поверхности смартфона. Новинка комплектуется процессором Snapdragon 845. На выбор пользователей предлагаются 3 конфигурации, которые отличаются объёмом памяти и ёмкостью встроенного хранилища. Предлагаются версии, которые содержат 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. Слот для карты памяти отсутствует.

В смартфоне OnePlus 6 применяется двойная камера на задней панели, которая включает 16-мегапиксельный основной сенсор, 20-мегапиксельный вспомогательный сенсор и оптическую систему стабилизации изображения. В камере реализован улучшенный алгоритм HDR и функция Smart Capture, которая автоматически анализирует снимаемую сцену и подбирает для неё оптимальные параметры съёмки. Кроме того, камера поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду и запись видео в режиме Slow-Mo в разрешении 720p с частотой 480 кадров в секунду на протяжении 3,75 секунды. На лицевой панели расположена 16-мегапиксельная камера. Благодаря поддержке функций искусственного интеллекта она способна реализовать эффект боке в режиме съёмки портретов. Также она может использоваться для разблокировки смартфона при помощи сканирования лица пользователя. Разблокировка требует 0,4 секунды. Кроме того, на задней панели имеется традиционный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон OnePlus 6 получил базовую защиту от воздействия влаги, но официального рейтинга IP здесь нет. Судя по описанию производителя, эта защита сопоставима с рейтингом IP54. Ёмкость комплектной батареи составляет 3300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Dash Charge (5 В, 4 А). Беспроводная зарядка не поддерживается. Зато поддерживается гигабитная скорость передачи данных в сетях LTE благодаря наличию антенн 4×4 MIMO.

Смартфон OnePlus 6 поступит в продажу в некоторых странах с 22 мая. Цена версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти составляет $529. Версия с 8 ГБ ОЗУ И 128 ГБ встроенной памяти оценивается в $579. Цена топовой конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти заявлена на уровне $629.

Источник: gsmarena