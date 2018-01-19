Антимонопольная служба Италии открыла расследование против Apple и Samsung из-за подозрения в умышленном устаревании смартфонов
В Италии антимонопольная служба начала расследовать ситуацию с умышленным устареванием смартфонов через обновление программного обеспечения, в которой подозреваются Apple и Samsung. По словам регулятора, компании не сообщили пользователям, что обновления могут оказать негативное действие на производительность устройства.
На данный момент Apple и Samsung подозреваются в нарушении четырёх отдельных статей национального законодательства Италии о защите прав потребителей. Если компании в ходе расследования признают виновными, то они могут получить мультимиллионные штрафы.
Интересно, что если в случае Apple компания действительно признала факт замедления смартфонов с устареванием батареи, то Samsung вместе с другими известными производителями выпустила заявление о том, что она не практикует подобные методы. Таким образом, пока не известно, какие претензии итальянский регулятор выдвигает к Samsung.
Источник: Reuters
- Впервые пользователи начали сообщать о заметном снижении производительности iPhone 6 после выхода обновления iOS 10.2.1 в январе прошлого года, устраняющего проблемы самопроизвольного выключения.
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- В начале этого месяца пользователи популярного форума Reddit на основании личных наблюдений пришли к выводу, что причиной существенного снижения производительности iPhone может выступать износившаяся батарея.
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- Еще неделей позже Джон Пул, основатель компании Primate Labs, создавшей бенчмарк Geekbench, привел дополнительные доказательства в пользу этой версии.
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- Затем Apple официально признала, что действительно замедляет производительность iPhone при износе батареи для предотвращения случайных перезагрузок.
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- После признания последовали извинения и предложение существенной скидки на замену аккумулятора, а также пообещала добавить в iOS возможность увидеть состояние аккумулятора, чтобы можно было выяснить, влияет ли оно на производительность.
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- Но от судебных исков и расследований регуляторов разных стран эти попятные шаги Apple не спасли.