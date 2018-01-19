Антимонопольная служба Италии открыла расследование против Apple и Samsung из-за подозрения в умышленном устаревании смартфонов

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В Италии антимонопольная служба начала расследовать ситуацию с умышленным устареванием смартфонов через обновление программного обеспечения, в которой подозреваются Apple и Samsung. По словам регулятора, компании не сообщили пользователям, что обновления могут оказать негативное действие на производительность устройства.

На данный момент Apple и Samsung подозреваются в нарушении четырёх отдельных статей национального законодательства Италии о защите прав потребителей. Если компании в ходе расследования признают виновными, то они могут получить мультимиллионные штрафы.

Интересно, что если в случае Apple компания действительно признала факт замедления смартфонов с устареванием батареи, то Samsung вместе с другими известными производителями выпустила заявление о том, что она не практикует подобные методы. Таким образом, пока не известно, какие претензии итальянский регулятор выдвигает к Samsung.

Источник: Reuters